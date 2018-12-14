Екс-посол США розповів про скасовану зустріч Трампа з Путіним та радість Кремля

Рішення Дональда Трампа скасувати зустріч із Володимиром Путіним на полях саміту G20 не мало належного впливу на очільника Кремля. Агресію Росії необхідно зупиняти іншими методами.

Про це заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст, пише CBC News.

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Дипломат зазначив, що ефективний вплив на Росію США повинні здійснювати іншими методами.

Путін буде в захваті, якщо скасування зустрічі з Трампом буде найрішучішою відповіддю США (на провокацію в Керченській протоці – 24 канал). Що означає скасування зустрічі? Нічого,

– сказав Гербст.

Він наголошує, вплинути на керівництво РФ може лише жорстка міжнародна реакція, зокрема посилення санкцій.

"Вплив матимуть санкції, накладені на великі російські банки. Або якщо ми надішлемо протичовнові ракети чи швидкі судна до України. Такі речі працюють. Вони демонструють, що ми дійсно не раді і протистоятимемо російській агресії", – сказав дипломат.

Нагадаємо, раніше між Трампом і Путіним планувалась повноформатна зустріч, проте через агресію Росію в Азовському морі 29 листопада Трамп її скасував. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".



30 листопада прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч очільника Білого дому Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині таки відбудеться, але "на ногах". Тоді США вкотре нагадали, що зустріч Трампа з Путіним не відбудеться у жодному форматі – ні повноформатно, ні "на ногах".



Та пропагандисти Росії продовжують гнути свою лінію. Зокрема, 1 грудня помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що представники адміністрації США "вийшли на контакт" з адміністрацією Кремля після невдалої зустрічі лідера РФ і Дональда Трампа. Йдеться про те, що глава Білого дому не потис руку Путіну під час саміту G20.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.