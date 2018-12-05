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      Їх попереджали: відомі деталі скасованої зустрічі Путіна і Трампа та подальші плани Вашингтона

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      Болтон розповів про деталі скасованої зустрічі Путіна і Трампа та подальші плани Вашингтона
      Болтон розповів про деталі скасованої зустрічі Путіна і Трампа та подальші плани Вашингтона / Фото з відкритих джерел

      У Кремлі знали про різку позицію США щодо агресії Росії в Керченській протоці перед самітом G20, однак проігнорували її. У відповідь Трамп скасував зустріч з Путіним, а у Вашингтоні заговорили про неможливість подальших контактів між державами.

      Про це повідомив помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон, повідомляє телеканал C-SPAN.

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      Так, Болтон нагадав, що саме ці події стали причиною відмови глави адміністрації США Дональда Трампа від повноформатної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Буенос-Айресі.

      "Поведінка цього роду ускладнює, якщо взагалі не унеможливлює, прогрес з Росією на інших фронтах", – заявив Болтон.

      Представник Трампа також зазначив, що той чітко озвучив позицію США щодо агресії РФ у своїх розмовах з європейськими союзниками.

      Болтон  розповів, що напередодні запланованого контакту в аргентинській столиці за дорученням Трампа вийшов на зв'язок з Москвою. Вашингтон вважав за необхідне озвучити свою позицію щодо незаконних дій Путіна. Болтон уточнив, що розмовляв секретарю Ради безпеки Росії Миколі Патрушеву.

      Насправді перед самітом Великої двадцятки він (Трамп – 24 канал) доручив мені зателефонувати російському колезі Миколі Патрушеву і сказати, що звільнення кораблів і екіпажів тут дуже важливі. Зустріч (лідерів Росії і США на саміті G20 – 24 канал) під загрозою, якщо цього не станеться,
      – розповів представник Трампа.

      У відповідь на ігнорування Росією позиції Вашингтону Трамп скасував зустріч.Болтон зауважив, що під час свої короткої розмови з Путіним на полях саміту Трамп озвучив таку ж позицію. 

      Раніше між Трампом і Путіним планувалась повноформатна зустріч, проте через агресію Росію в Азовському морі 29 листопада Трамп її скасував. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".

      30 листопада прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч очільника Білого дому Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині таки відбудеться, але "на ногах". Тоді США вкотре спробували, що зустріч Трампа з Путіним не відбудеться у жодному форматі – ні повноформатно, ні "на ногах".

      Та пропагандисти Росії продовжують гнути свою лінію. Зокрема, 1 грудня помічник президента РосіїЮрій Ушаков заявив, що представники адміністрації США "вийшли на контакт" з адміністрацією Кремля після невдалої зустрічі лідера РФ і Дональда Трампа. Йдеться про те, що глава Білого дому не потис руку Путіну під час саміту G20.

      Що сталось у Керченській протоці?
      25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      агресія росії в азовському морі: хроніка подій
      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії Дональд Трамп Володимир Путін Новини США G20
      Джерело: 24 Канал
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