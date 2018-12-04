За яким умов Туреччина введе санкції проти Росії у морі

Україна проситиме Туреччину закрити Босфор для російських кораблів. Проте вона не є стороною, яка буде на власний розгляд вирішувати будь-які питання, що стосуються судноплавства в протоці.

Про це сказав міжнародний експерт, генеральний консул у Стамбулі (2010-2014 рр) Богдан Яременко.

Читайте також: Потребують ретельної перевірки: хто з російських адвокатів захищатиме українських моряків

За його словами, існує міжнародний договір – Конвенція Монтре 1936 року, яка регулює всі питання, які стосуються проходження комерційних, військових та цивільних суден. Є дуже чіткі обмеження того, що може Туреччина. Вона може заборонити прохід військовим суднам Чорноморських держав в тому випадку, якщо вони перебувають у стані війни.

Якщо ми готові переконати Туреччину, що ми перебуваємо у стані війни з Росією, тоді, можливо, вона це зробить. Проте заборона стосуватиметься військово-морських суден і України, і Росії. Санкції будуть однакові,

– заявив дипломат.

Проте дипломат не розуміє, чим це може допомогти Україні, тому, що це "законсервує" ситуацію у тому вигляді, яка вона є зараз.

"Взагалі для Туреччини було б дуже дивним накладати такі обмеження на російські кораблі при проході Чорноморських проток, бо у своїй заяві за наслідками конфлікту в Керченській протоці вони підтримали територіальну цілісність України і закликали Росію гарантувати свободу судноплавства", – наголосив Богдан Яременко.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку".



Водночас, у самому НАТО заявили, що Альянс уже має потужну присутність у Чорноморському регіоні, тому дали Україні зрозуміти, що не надішлють нові кораблі в Азовське море.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.