20:45
4 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Казуси на саміті G20. Засекречені файли від Мінкульту
      Вєсті Кремля
      23:48, 3 грудня
      Вєсті. UA. Великий провал Порошенка. Балакучий малорос Євгеній
      Вєсті.UA
      23:18, 3 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      За яким умов Туреччина введе санкції проти Росії у морі

      662 Читать новость на русском

      Україна проситиме Туреччину закрити Босфор для російських кораблів. Проте вона не є стороною, яка буде на власний розгляд вирішувати будь-які питання, що стосуються судноплавства в протоці.

      Про це сказав міжнародний експерт, генеральний консул у Стамбулі (2010-2014 рр) Богдан Яременко.

      Читайте також: Потребують ретельної перевірки: хто з російських адвокатів захищатиме українських моряків

      За його словами, існує міжнародний договір – Конвенція Монтре 1936 року, яка регулює всі питання, які стосуються проходження комерційних, військових та цивільних суден. Є дуже чіткі обмеження того, що може Туреччина. Вона може заборонити прохід військовим суднам Чорноморських держав в тому випадку, якщо вони перебувають у стані війни.

      Якщо ми готові переконати Туреччину, що ми перебуваємо у стані війни з Росією, тоді, можливо, вона це зробить. Проте заборона стосуватиметься військово-морських суден і України, і Росії. Санкції будуть однакові,
      – заявив дипломат.

      Проте дипломат не розуміє, чим це може допомогти Україні, тому, що це "законсервує" ситуацію у тому вигляді, яка вона є зараз.

      "Взагалі для Туреччини було б дуже дивним накладати такі обмеження на російські кораблі при проході Чорноморських проток, бо у своїй заяві за наслідками конфлікту в Керченській протоці вони підтримали територіальну цілісність України і закликали Росію гарантувати свободу судноплавства", – наголосив Богдан Яременко.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку".

      Водночас, у самому НАТО заявили, що Альянс уже має потужну присутність у Чорноморському регіоні, тому дали Україні зрозуміти, що не надішлють нові кораблі в Азовське море.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      хроніка подій
      Теги: Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Туреччини Санкції
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Справа Гандзюк як дзеркало розвалу України на "князівства"
      сьогодні , 20:30 Справа Гандзюк як дзеркало розвалу України на "князівства"
      Артем Овдієнко 138
      Парламентські пригоди "бойових радикалів", або як "Снековий король" з президентом "воював"
      сьогодні , 20:24 Парламентські пригоди "бойових радикалів", або як "Снековий король" з президентом "воював"
      94
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      сьогодні , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      Таран "Яни Капу": як Росію підставила одна блондинка, або Романтична історія у скрінах
      сьогодні , 20:01 Таран "Яни Капу": як Росію підставила одна блондинка, або Романтична історія у скрінах
      Євгенія Мазур 1867
      Запуск експресу до Борисполя: чому українцям не дуже варто радіти
      сьогодні , 19:31 Запуск експресу до Борисполя: чому українцям не дуже варто радіти
      Віталій Шабунін 485
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого , 09:13
      Путін безсовісно використовує День перемоги, – Bild
       10 травня 2017 , 16:28
      Меркель нажахана від дій Росії у Сирії
      8 лютого 2016 , 18:02 1
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада , 10:11
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада , 23:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук