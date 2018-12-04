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      При каких условиях Турция введет санкции против России в море

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      Украина будет просить Турцию закрыть Босфор для российских кораблей. Однако она не является стороной, которая будет на собственное рассмотрение решать любые вопросы, касающиеся судоходства в проливе.

      Об этом сказал международный эксперт, генеральный консул в Стамбуле (2010-2014 гг) Богдан Яременко.

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      По его словам, существует международный договор – Конвенция Монтре 1936 года, которая регулирует все вопросы, касающиеся прохождения коммерческих, военных и гражданских судов. Есть очень четкие ограничения того, что может Турция. Она может запретить проход военным судам Черноморских государств в том случае, если они находятся в состоянии войны.

      Если мы готовы убедить Турцию, что мы находимся в состоянии войны с Россией, тогда, возможно, она это сделает. Однако запрет будет касаться военно-морских судов и Украины, и России. Санкции будут одинаковы,
      – заявил дипломат.

      Однако дипломат не понимает, чем это может помочь Украине, потому что это "законсервирует" ситуацию в том виде, какая она есть сейчас.

      "Вообще для Турции было бы очень странным накладывать такие ограничения на российские корабли при проходе Черноморских проливов, потому что в своем заявлении по результатам конфликта в Керченском проливе они поддержали территориальную целостность Украины и призвали Россию гарантировать свободу судоходства", – отметил Богдан Яременко.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли к Азовскому морю, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".

      В то же время, в самом НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, поэтому дали Украине понять, что не пришлют новые корабли в Азовское море.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      Теги: Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Санкции Новости Турции
      Источник: 24 канал
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