Потребують ретельної перевірки: хто з російських адвокатів захищатиме українських моряків

Зі списком адвокатів військовополонених моряків до Києва сьогодні прибув російський захисник Микола Полозов. Саме він захищає військовополоненого капітана з катера "Бердянськ" Дениса Гриценка.

Командира катера "Бердянськ" спочатку мав захищати кримський адвокат Джеміль Темішев. Саме він був у суді, коли в окупованому Криму моряку обирали запобіжний захід.

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Проте згодом, не повідомляючи причин, відмовився захищати Романа, ще коли той був у Керчі. В особистій переписці з 24 Каналом нарешті розповів чому і навіть назвав ім'я наступного адвоката Мокряка.

Я виходжу із справи. Замість мене буде московський адвокат. Напевно, адвокат Ілля Новіков. Більше ніяких коментарів я дати не можу. Клієнти по іншій справі заперечують проти моєї участі в цій справі,

– заявив адвокат Джеміль Темішев.

Новіков спочатку відхрещувався, що береться за цю справу. Але згодом таки підтвердив ,що буде захищати Мокряка.

Така домовленість є, але вона до кінця не оформлена. Тому я утримаюся від коментарів, поки я не зможу побачитися з ним особисто,

– наголосив російський адвокат Ілля Новіков.

Ілля Новіков не вперше береться захищати українських бранців. Він представляв інтереси п'ятьох політвязнів. Зокрема, Клиха і Карпюка. Їм обом за фальшивими обвинуваченнями присудили понад 20 років за начебто участь у чеченській війні. Карпюк вину визнав, але згодом признався, що свідчення вибили катуванням. Проте більшості Новіков відомий як один із трьох захисників Надії Савченко.

Поки Ілья її визволяв навіть вивчив українську. А один раз навіть з'явився на публіці у вишиванці. А ще Новіков став першим іноземцем, який отримав посвідчення адвоката України. Надію Новіков захищав разом Марком Фейгіним та Миколою Полозовим. За словами останнього той весь час вів свою гру.



Ілля Новіков

Зокрема, без їх відома, Новіков написав Савченко закон. Той самий, котрий дозволяє ув'язненим раніше виходити на волю. Окрім того, Полозов натякав на зв'язки Новікова з Кремлем та ФСБ. Зараз Полозов укомплектовує список адвокатів полонених моряків. Мовляв, це зробити його попросили міністр закордонних справ України Клімкін та український омбудсмен Денісова. І сьогодні вже відбулась зустріч Денісової з Полозовим та рідним полонених моряків.

Сьогодні в Києві я представив список адвокатів, які виявили бажання взяти на себе захист українських військовополонених моряків. Все це відбувалося на зустрічі з родичами в офісі омбудсмена Денисової. В найближчі кілька днів буде проведений міжвідомчою групою відбір цих адвокатів, їх перевірка . І після того, як буде сформована команда, їх усіх запросять до Києва, вони підпишуть угоди з родичами, після цього приступлять безпосередньо до роботи,

– скаав адвокат Дениса Гриценка Микола Полозов.

На зустрічі був присутній і Ахтем Чийгоз, одним із захисників якого теж був Полозов. Кримськотатарського політика засудили в Криму на 8 років. Однак Росія його видала Туреччині, а звідти вже він повернувся до України.

Що стосується Миколи (Полозова – "24"), був уже такий процес, це мій процес, де було близько 12 учасників. І за одним столом в залі суду сідали 9-10 адвокатів. Його професіоналізм, наполегливість сильно впливали на поведінки інших наших адвокатів. Всі інші адвокати, які пов'язані з Москвою, вони вимагають дуже ретельної перевірки. У переліку, окрім Полозова і Новікова, є ще десяток російських адвокатів, також захисники з Криму та України. Остаточно кандидатуру погоджують родичі,

– прокоментував заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

До речі, російських адвокатів для українців – частково оплачує держава, частково благодійні фонди, подекуди їм доплачують і самі родичі. Гонорари, звичайно, менші, ніж у Москві. Проте цілком пристойні, починаючи від 2,5 тисяч доларів на місяць.