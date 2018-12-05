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      Их предупреждали: известны детали отмененной встречи Путина и Трампа и планы Вашингтона

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      Болтон рассказал о деталях отмененной встречи Путина и Трампа и дальнейших планах Вашингтона
      Болтон рассказал о деталях отмененной встречи Путина и Трампа и дальнейших планах Вашингтона / Фото из открытых источников

      В Кремле знали о резкой позиции США в отношении агрессии России в Керченском проливе перед саммитом G20, однако проигнорировали ее. В ответ Трамп отменил встречу с Путиным, а в Вашингтоне заговорили о невозможности дальнейших контактов между государствами.

      Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает телеканал C-SPAN.

      Читайте также: Трамп и Путин таки встретились на полях G20: стали известны детали разговора об Украине

      Так, Болтон напомнил, что именно эти события стали причиной отказа главы администрации США Дональда Трампа от полноформатной встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

      "Поведение этого рода затрудняет, если вообще не исключает, прогресс с Россией на других фронтах", – заявил Болтон.

      Представитель Трампа также отметил, что тот четко озвучил позицию США в отношении агрессии РФ в своих разговорах с европейскими союзниками.

      Болтон рассказал, что накануне запланированного контакта в аргентинской столице по поручению Трампа вышел на связь с Москвой. Вашингтон считал необходимым озвучить свою позицию относительно незаконных действий Путина. Болтон уточнил, что разговаривал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

      На самом деле перед саммитом Большой двадцатки он (Трамп – 24 канал) поручил мне позвонить российскому коллеге Николаю Патрушеву и сказать, что освобождение кораблей и экипажей здесь очень важны. Встреча (лидеров России и США на саммите G20 – 24 канал) под угрозой, если этого не произойдет,
      – рассказал представитель Трампа.

      В ответ на игнорирование Россией позиции Вашингтона Трамп отменил встречу. Болтон отметил, что во время своей короткой беседы с Путиным на полях саммита Трамп озвучил такую ​​же позицию.

      Ранее между Трампом и Путиным планировалась полноформатная встреча, однако из-за агрессии России в Азовском море 29 ноября Трамп ее отменил. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".

      30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа с руководителем Кремля Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине таки состоится, но "на ногах". Тогда США вновь отметили, что встреча Трампа с Путиным не состоится ни в каком формате – ни полноформатно, ни "на ногах".

      Но пропагандисты России продолжают гнуть свою линию. В частности, 1 декабря помощник президента Росии Юрий Ушаков заявил, что представители администрации США "вышли на контакт" с администрацией Кремля после неудачной встречи лидера РФ и Дональда Трампа. Речь идет о том, что глава Белого дома не пожал руку Путину во время саммита G20.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      АГРЕССИЯ РОССИИ В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      Теги: Новости России Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Дональд Трамп Владимир Путин Новости США G20
      Источник: 24 Канал
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