Трамп назвал темы, которые намерен обсудить с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал ряд тем, которые он планирует обсудить во время встречи с главой России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.

Об этом пишет Reuters.

Отвечая на вопрос журналистов о темах предстоящего разговора Трамп сказал: "Я буду говорить с ним обо всем".

Читайте также: Экс-заместитель Генсека НАТО объяснил, в чем опасность встречи Трампа с Путиным

"Мы будем говорить об Украине, мы будем говорить о Сирии. Мы будем говорить о выборах. США не хотят, чтобы кто-то вмешивался в выборы", – уточнил глава США.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом в столице Финляндии – Хельсинки 16 июля.