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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Трамп назвал темы, которые намерен обсудить с Путиным

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвал ряд тем, которые он планирует обсудить во время встречи с главой России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.

Об этом пишет Reuters.

Отвечая на вопрос журналистов о темах предстоящего разговора Трамп сказал: "Я буду говорить с ним обо всем".

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"Мы будем говорить об Украине, мы будем говорить о Сирии. Мы будем говорить о выборах. США не хотят, чтобы кто-то вмешивался в выборы", – уточнил глава США.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом в столице Финляндии – Хельсинки 16 июля.

Теги: Владимир Путин Дональд Трамп Новости политики
Источник: 24 Канал
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