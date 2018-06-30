Трамп назвал темы, которые намерен обсудить с Путиным
Президент США Дональд Трамп назвал ряд тем, которые он планирует обсудить во время встречи с главой России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.
Об этом пишет Reuters.
Отвечая на вопрос журналистов о темах предстоящего разговора Трамп сказал: "Я буду говорить с ним обо всем".
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"Мы будем говорить об Украине, мы будем говорить о Сирии. Мы будем говорить о выборах. США не хотят, чтобы кто-то вмешивался в выборы", – уточнил глава США.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом в столице Финляндии – Хельсинки 16 июля.
Источник: 24 Канал
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