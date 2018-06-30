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Трамп назвав теми, які має намір обговорити з Путіним

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвав низку тем, які він планує обговорити під час зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним 16 липня в Гельсінкі.

Про це пише Reuters.

Відповідаючи на запитання журналістів про теми майбутньої розмови Трамп сказав: "Я буду говорити з ним про все".

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"Ми говоритимемо про Україну, ми говоритимемо про Сирію. Ми будемо говорити про вибори. США не хочуть, щоб хтось втручався у вибори", – уточнив глава США.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом в столиці Фінляндії – Гельсінкі 16 липня.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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