Трамп назвав теми, які має намір обговорити з Путіним
Президент США Дональд Трамп назвав низку тем, які він планує обговорити під час зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним 16 липня в Гельсінкі.
Про це пише Reuters.
Відповідаючи на запитання журналістів про теми майбутньої розмови Трамп сказав: "Я буду говорити з ним про все".
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"Ми говоритимемо про Україну, ми говоритимемо про Сирію. Ми будемо говорити про вибори. США не хочуть, щоб хтось втручався у вибори", – уточнив глава США.
Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом в столиці Фінляндії – Гельсінкі 16 липня.
Джерело: 24 Канал
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