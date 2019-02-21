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      Трамп назвал The New York Times "врагом народа"

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Глава Белого дома Дональд Трамп назвал издание The New York Times "настоящим врагом народа" за материал о вмешательстве в расследование его дела.

      The New York Times написали, что в конце прошлого года Трамп просил тогдашнего генпрокурора Уитакера назначить прокурором США Джеффри Бермана ответственным за расследование относительно Коэна (бывший адвокат Трампа).

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      Джефри Берман — союзник Трампа, который жертвовал на его избирательную кампанию.

      Репортаж The New York Times ложный. Они враги народа,
      – раскритиковал издание американский президент.

      В Минюсте США заявили, что Белый дом не просил Уитакера вмешиваться в ход расследования.

      Трамп ранее неоднократно обвинял либеральные американские СМИ в том, что они, по его мнению, предвзято относятся к нему самому и к решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая газету The New York Times, производят так называемые фейковые новости.

       

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      Теги: Новости США СМИ Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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