Трамп назвав The New York Times "ворогом народу"

Очільник Білого дому Дональд Трамп назвав видання The New York Times "справжнім ворогом народу" через матеріал про втручання у розслідування його справи.

The New York Times написали, що в кінці минулого року Трамп просив тодішнього генпрокурора Вітакера призначити прокурором США Джеффрі Бермана відповідальним за розслідування щодо Коена (колишній адвокат Трампа).

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Джефрі Берман — союзник Трампа, який жертвував на його виборчу кампанію.

Репортаж The New York Times помилковий. Вони вороги народу,

– розкритикував видання американський президент.

У Мінʼюсті США заявили, що Білий дім не просив Вітакера втручатися в хід розслідування.

Трамп раніше неодноразово звинувачував ліберальні американські ЗМІ в тому, що вони, на його думку, упереджено ставляться до нього самого і до рішень його адміністрації. Президент стверджував, що такі телеканали, як CNN, NBC, ABC, а також ряд друкованих видань, включаючи газету The New York Times, виробляють так звані фейковий новини.