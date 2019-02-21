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      Трамп назвав The New York Times "ворогом народу"

      165 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Очільник Білого дому Дональд Трамп назвав видання The New York Times "справжнім ворогом народу" через матеріал про втручання у розслідування його справи.

      The New York Times написали, що в кінці минулого року Трамп просив тодішнього генпрокурора Вітакера призначити прокурором США Джеффрі Бермана відповідальним за розслідування щодо Коена (колишній адвокат Трампа).

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      Джефрі Берман — союзник Трампа, який жертвував на його виборчу кампанію.

      Репортаж The New York Times помилковий. Вони вороги народу,
      – розкритикував видання американський президент.

      У Мінʼюсті США заявили, що Білий дім не просив Вітакера втручатися в хід розслідування.

      Трамп раніше неодноразово звинувачував ліберальні американські ЗМІ в тому, що вони, на його думку, упереджено ставляться до нього самого і до рішень його адміністрації. Президент стверджував, що такі телеканали, як CNN, NBC, ABC, а також ряд друкованих видань, включаючи газету The New York Times, виробляють так звані фейковий новини.

       

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      Теги: Новини США Дональд Трамп ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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