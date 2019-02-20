Трамп підписав меморандум про формування Космічних сил

Документ зобов'язує міністра оборони розробити законопроект, згідно з яким Космічні сили стануть шостим підрозділом Збройних сил США. Спочатку вони будуть створені в рамках департаменту ВВС.

Відповідне повідомлення було опубліковане на сайті Білого дому.

Читайте також: Американський корабель увійшов в Чорне море: Росія одразу відреагувала

Зазначається, що меморандум є сміливим, стратегічним кроком у напрямку забезпечення американського космічного панування.

Адміністрація Трампа наголосила, що "Сполучені Штати – кращі в Космосі, і наші противники знають це", а також зазначила, що "космос є ключовим джерелом стратегічної переваги" для США, і тому потенційні іноземні противники сповнені рішучості обмежити до нього доступ американців.

Білий дім ставить задачу протистояти потенційній загрозі з боку іноземних супротивників у космосі, щоб зберегти лідерство США і випередити конкурентів.

Варто зауважити, що минулого року Трамп пропонував створити Космічні сили як окремий рід військ. Про початок практичного створення військово-космічних сил США у серпні 2018 року оголосили віце-президент США Майк Пенс і міністр оборони США Джеймс Меттіс. Пенс обіцяв, що нові сили будуть сформовані до 2020 року. У ролі своїх стратегічних суперників в космосі США бачать Китай та Росію.