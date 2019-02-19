Американський корабель увійшов в Чорне море: Росія одразу відреагувала

Сили Чорноморського флоту Російської Федерації організували безперервне стеження за американськими есмінцем Donald Cook, який увійшов в Чорне море.

Стеження здійснюють малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво" і розвідувальний корабель "Іван Хурс", пише ТАСС.

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19 лютого 2019 року о 17 годині 00 хвилин за московським часом в акваторію Чорного моря увійшов есмінець керованої ракетної зброї Військово-морських сил США Donald Cook. Тож у РФ заявили про організацію безперервного контролю за його діями.

Що відомо про американський есмінець USS Donald Cook? Корабель попрямував в Чорне море через протоку Дарданелли для проведення операцій по забезпеченню безпеки і зміцненню регіональної стабільності спільно з союзниками по НАТО і партнерами в регіоні. Donald Cook є ескадреним міноносцем четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані крилаті ракети "Томагавк" зі здатністю нести ядерні заряди.

Плавбаза військово-морських сил Німеччини Werra та мінний тральщик ВМС Туреччини Akcakoca увійшли в акваторію Чорного моря. Обидва судна входять до складу Другої постійної протимінної групи НАТО.

Що відомо про входження кораблів НАТО у Чорне море?Країни НАТО значно активізують свою роботу в Чорному морі у 2019 році. Майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Там вони будуть проходити спільні навчання з військово-морськими силами України. Особлива увага партнерів НАТО буде спрямована на допомогу Військово-морським силам та Повітряним силам України.