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      Американский корабль вошел в Черное море: Россия сразу отреагировала

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      Американский корабль вошел в Черное море: Россия сразу отреагировала
      Американский корабль вошел в Черное море: Россия сразу отреагировала / Фото из открытых источников

      Силы Черноморского флота Российской Федерации организовали непрерывную слежку за американскими эсминцем Donald Cook, вошедшим в Черное море.

      Слежку осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", пишет ТАСС.

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      19 февраля 2019 года в 17 часов 00 минут по московскому времени в акваторию Черного моря вошел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США Donald Cook. Поэтому в РФ заявили об организации непрерывного контроля за его действиями.

      Что известно об американском эсминце USS Donald Cook?
      Корабль направился в Черное море через пролив Дарданеллы для проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Donald Cook является эскадренным миноносцем четвертого поколения, основным оружием которого являются управляемые крылатые ракеты "Томагавк" со способностью нести ядерные заряды.

      Плавбаза военно-морских сил Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca вошли в акваторию Черного моря. Оба судна входят в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО.

      Что известно о вхождении кораблей НАТО в Черное море?
      Страны НАТО значительно активизируют свою работу в Черном море в 2019 году. Почти ежемесячно постоянные группировки кораблей Альянса будут заходить в украинские порты. Там они будут проходить совместные учения с военно-морскими силами Украины. Особое внимание партнеров НАТО будет направлена на помощь Военно-морским силам и Воздушным силам Украины.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости политики Новости США Чорное море Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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