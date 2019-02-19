Американский корабль вошел в Черное море: Россия сразу отреагировала

Силы Черноморского флота Российской Федерации организовали непрерывную слежку за американскими эсминцем Donald Cook, вошедшим в Черное море.

Слежку осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", пишет ТАСС.

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19 февраля 2019 года в 17 часов 00 минут по московскому времени в акваторию Черного моря вошел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США Donald Cook. Поэтому в РФ заявили об организации непрерывного контроля за его действиями.

Что известно об американском эсминце USS Donald Cook?

Корабль направился в Черное море через пролив Дарданеллы для проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Donald Cook является эскадренным миноносцем четвертого поколения, основным оружием которого являются управляемые крылатые ракеты "Томагавк" со способностью нести ядерные заряды.

Плавбаза военно-морских сил Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca вошли в акваторию Черного моря. Оба судна входят в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО.

Что известно о вхождении кораблей НАТО в Черное море?

Страны НАТО значительно активизируют свою работу в Черном море в 2019 году. Почти ежемесячно постоянные группировки кораблей Альянса будут заходить в украинские порты. Там они будут проходить совместные учения с военно-морскими силами Украины. Особое внимание партнеров НАТО будет направлена на помощь Военно-морским силам и Воздушным силам Украины.