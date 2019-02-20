Трамп подписал меморандум о формировании Космических сил
Документ обязывает министра обороны разработать законопроект, согласно которому Космические силы станут шестым подразделением Вооруженных сил США. Сначала они будут созданы в рамках департамента ВВС.
Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Белого дома.
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Отмечается, что меморандум является смелым, стратегическим шагом в направлении обеспечения американского космического господства.
Администрация Трампа подчеркнула, что "Соединенные Штаты – лучшие в Космосе, и их противники знают это", а также отметила, что "космос является ключевым источником стратегического преимущества" для США, и поэтому потенциальные иностранные противники полны решимости ограничить к нему доступ американцев.
Белый дом ставит задачу противостоять потенциальной угрозе со стороны иностранных противников в космосе, чтобы сохранить лидерство США и опередить конкурентов.
Стоит заметить, что в прошлом году Трамп предлагал создать Космические силы как отдельный род войск. О начале практического создания военно-космических сил США в августе 2018 году объявили вице-президент США Майк Пенс и министр обороны США Джеймс Маттис. Пенс обещал, что новые силы будут сформированы до 2020 года. В качестве своих стратегических соперников в космосе США видят Китай и Россию.
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