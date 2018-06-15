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Трамп не называл Крым "российским": Климкин объяснил скандальную ситуацию

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Климкин опроверг информацию о том, что Трамп назвал Крым "российским"
Климкин опроверг информацию о том, что Трамп назвал Крым "российским" / Коллаж 24 канал

Президент США Дональд Трамп не говорил о принадлежности оккупированного Крыма к России. Эти слова действительно были вырваны из контекста.

Об этом в комментарии LB.ua рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп якобы заявил лидерам G7 на ужине о том, что Крым является "российским", потому что все, кто живет на полуострове, говорят на русском языке.

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Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встреч. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым – российский. И насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом, и с канцлером Германии – там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасс,
– заверил Климкин.

Он подчеркнул, что никаких подтверждений опубликованной информации нет.

Министр также рассказал, что во время встреч с американским президентом тот действительно спрашивал, говорят ли люди в Крыму на русском языке "и мы очень подробно объяснили, как это осуществляется".

"Я спрашивал у наших иностранных партнеров (в наличии такого разговора. Они утверждают, что много фраз подаются вырванными из контекста. К ним надо относиться спокойно и не раскручивать 2-3 слова, сказанные во время ужина", – подчеркнул Климкин.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости США Аннексия Крыма МИД Украины Павел Климкин Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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