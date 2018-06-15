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Трамп не називав Крим "російським": Клімкін пояснив скандальну ситуацію

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Клімкін спростував інформацію про те, що Трамп назвав Крим "російським"
Клімкін спростував інформацію про те, що Трамп назвав Крим "російським" / Колаж 24 канал

Президент США Дональд Трамп не говорив про приналежність окупованого Криму до Росії. Ці слова насправді були вирвані з контексту.

Про це в коментарі LB.ua розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп нібито заявив лідерам G7 на вечері про те, що Крим є "російським", тому що всі, хто живе на півострові, розмовляють російською мовою.

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Я дуже добре пам'ятаю, що Трамп говорив під час зустрічей. Так, у нього є свій лексикон, своя логіка, але він ніколи не говорив, що Крим – російський. І наскільки мені відомо, він не говорив цього і на останніх переговорах з французьким президентом, і з канцлером Німеччини – там якраз обговорювалося питання Криму, політичних в'язнів і Донбас,
– запевнив Клімкін.

Він наголосив, що жодних підтверджень опублікованій інформації немає.

Міністр також розповів, що під час зустрічей з американським президентом той справді питав, чи розмовляють люди в Криму російською мовою "і ми дуже детально пояснили, як це здійснюється".

"Я питав у наших іноземних партнерів (в наявності такої розмови. Вони стверджують, що) багато фраз подаються вирваними з контексту. До них треба ставитися спокійно і не розкручувати 2-3 слова, сказані під час вечері", – наголосив Клімкін.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Росії Дональд Трамп Новини США Павло Клімкін МЗС України
Джерело: 24 Канал
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