Американский президент Дональд Трамп не сможет принять участие в российском параде к 75-летию победы во Второй мировой войне. Об этом Вашингтон уже официально проинформировал Москву.

О том, что Дональд Трамп не сможет в мае посетить Москву, сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в государственных структурах России.

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Несмотря на то, что в Россию не приедет Трамп, США якобы собираются быть представленными на параде на высоком уровне. Американцы подали россиянам перечень чиновников, которые рассматриваются как возможные участники церемонии.

Кто из Украины поедет к Путину в мае

Сразу же после выборов президента Украины Владимир Путин неофициально в публичном пространстве взялся приглашать Владимира Зеленского в Москву на свой парад.

Впрочем украинский президент заверил, что не согласится на такой визит, а затем в Офисе Президента сообщили, что россияне официальное приглашение так и не отправляли.

Похоже, к Путину на парад собираются только представители пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом неоднократно говорили ее представители, в частности Илья Кива и Вадим Рабинович.

Что известно о праздновании окончания Второй мировой?Во всем цивилизованном мире 8 мая отмечают День памяти и примирения. И только в России празднуют "великую пабеду" с лозунгами "на Берлин" и "можем павтарить".



Более того, россияне отмечают День Победы на следующий день после того, как закончилась война. Дело в том, что когда 8 мая 1945 года капитулировала нацистская Германия, в Москве уже было 9 мая.