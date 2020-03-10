Трамп не приїде до Путіна на 9 травня, – ЗМІ

Американський президент Дональд Трамп не зможе взяти участі у російському параді до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні. Про це Вашингтон вже офіційно проінформував Москву.

Про те, що Дональд Трамп не зможе у травні відвідати Москву, повідомляє російське видання "Комерсант" з посиланням на джерела у державних структурах Росії.

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Попри те, що до Росії не приїде Трамп, США буцімто збираються бути представленими на параді на високому рівні. Американці подали росіянам перелік чиновників, які розглядаються як можливі учасники церемонії.

Хто з України поїде до Путіна у травні

Одразу ж після виборів президента України Володимир Путін неофіційно у публічному просторі взявся запрошувати Володимира Зеленського до Москви на свій парад.

Втім український президент запевнив, що не погодиться на такий візит, а згодом в Офісі Президента повідомили, що росіяни офіційне запрошення так і не відправляли.

Схоже, до Путіна на парад збираються лише представники проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя". Про це неодноразово говорили її представники, зокрема Ілля Кива і Вадим Рабінович.

Що відомо про відзначення завершення Другої світової?У всьому цивілізованому світі 8 травня відзначають День пам'яті та примирення. І тільки у Росії святкують "вєлікую пабєду" з гаслами "на Берлін" і "можем павтаріть".



Ба більше, росіяни відзначають День Перемоги наступного дня після того, як закінчилася війна. Справа у тім, що коли 8 травня 1945 року капітулювала нацистська Німеччина, у Москві вже було 9 травня.