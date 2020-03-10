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      Трамп не приїде до Путіна на 9 травня, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Трамп не планує відвідати парад перемоги у Москві 9 травня / Getty Images

      Американський президент Дональд Трамп не зможе взяти участі у російському параді до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні. Про це Вашингтон вже офіційно проінформував Москву.

      Про те, що Дональд Трамп не зможе у травні відвідати Москву, повідомляє російське видання "Комерсант" з посиланням на джерела у державних структурах Росії.

      Цікаво Путін готовий до переділу світу: аналітик оцінив гучні плани РФ на 9 травня

      Попри те, що до Росії не приїде Трамп, США буцімто збираються бути представленими на параді на високому рівні. Американці подали росіянам перелік чиновників, які розглядаються як можливі учасники церемонії.

      Хто з України поїде до Путіна у травні

      Одразу ж після виборів президента України Володимир Путін неофіційно у публічному просторі взявся запрошувати Володимира Зеленського до Москви на свій парад.

      Втім український президент запевнив, що не погодиться на такий візит, а згодом в Офісі Президента повідомили, що росіяни офіційне запрошення так і не відправляли.

      Схоже, до Путіна на парад збираються лише представники проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя". Про це неодноразово говорили її представники, зокрема Ілля Кива і Вадим Рабінович.

      Що відомо про відзначення завершення Другої світової?У всьому цивілізованому світі 8 травня відзначають День пам'яті та примирення. І тільки у Росії святкують "вєлікую пабєду" з гаслами "на Берлін" і "можем павтаріть".

      Ба більше, росіяни відзначають День Перемоги наступного дня після того, як закінчилася війна. Справа у тім, що коли 8 травня 1945 року капітулювала нацистська Німеччина, у Москві вже було 9 травня.

      Курс валют на 10 березня: долар і євро суттєво подорожчали
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін День Перемоги Москва Новини США Історія Дональд Трамп
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