Трамп ненавидит Украину и уже не полюбит ее, – Яковина

Журналист Иван Яковина считает, что Владимир Зеленский ведет себя неправильно в скандальной истории с импичментом Дональда Трампа. Ведь сейчас есть уникальный шанс сбросить действующего президента США с должности, которым нужно воспользоваться.

Такое мнение он озвучил в интервью 24 каналу и заявил: "Нужно придумать хороший план, чтобы это все произошло незаметно для самого Трампа".

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По его словам, Трамп не слишком интересуется тем, что происходит в Украине, ведь сейчас больше увлечен событиями в США. И здесь можно сделать ему ловушку. Для этого нужен человек, который летом 2019 года был в команде президента Зеленского на достаточно высокой должности, но ушел оттуда, желательно со скандалом. Например, Данилюк или Зеркаль.

Этот человек, который владеет всей полнотой информации, имеет определенный уровень авторитета и доверия, не является представителем команды президента, а еще лучше – является оппонентом. Мог бы рассказать о том, как все происходило на самом деле, в частности, о том, что Трамп пытался шантажировать Украину. Я думаю, что это могло бы помочь демократам сбросить Трампа,

– отметил журналист.

Также отметил: "Трамп действительно ненавидит Украину и он ее уже не полюбит. Сейчас Трамп выступает против принятия "адских" санкций. Если бы на его месте был другой президент, они могли бы быть приняты еще два года назад и тогда бы проблемы Украины закончились. Таких ситуаций немало. Из последнего – он отменил учения НАТО в Черном море, он поддерживает Россию в вопросе с Сирией. Говорят, что Трамп предоставил Украине "Джавелины", а Обама только одеяла для военных. Те вещи, которые предоставил Обама, в определенной степени помогли Украине сдержать наступление российских войск".

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Он пояснил, что "Джавелины", которые предоставил Трамп, не использовались ни разу, они вообще лежат где-то на складе. Поэтому это еще вопрос, что полезнее – "Джавелины" или одеяла.

Что такое "Джавелины" и почему они нужны Украине?

"Джавелин" – противотанковый американский ракетный комплекс. Цена одного "Джавелина" с комплектом из 6 ракет может стоить более миллиона долларов. Также его можно использовать против бронетехники, беспилотников и вертолетов.



Кремль до последнего был против поставки этого оружия Украине, поскольку это якобы приведет к дестабилизации на Донбассе. Однако в США заверили, что это оружие не предназначено для войны на Востоке, оно будет полезно только при танковом наступлении.

"Если бы Украине удалось избавиться от Трампа, это был бы грандиозный успех украинской дипломатии. По моему убеждению, Трампа в Белый дом посадила российская разведка и он работает на Россию", – добавил Яковина.

Почему Трампу хотят объявить импичмент

► В телефонном разговоре 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу компании Burisma. А к ней причастен сын главного конкурента Дональда Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

► 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст показывает, что Трамп все же говорил Зеленскому: "Было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

► Именно из-за этого скандала в Конгрессе объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США. А 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа. Далее должен голосовать Сенат, однако там большинство у республиканцев, поэтому вряд ли реально ожидать, что Трампу действительно объявят импичмент.

Смотрите полное интервью с Иваном Яковиной: