Трамп ненавидить Україну і вже не полюбить її, – Яковина

Журналіст Іван Яковина вважає, що Володимир Зеленський поводиться не правильно у скандальній історії з імпічментом Дональда Трампа. Адже зараз є унікальний шанс скинути чинного президента США з посади, яким потрібно скористатися.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю 24 каналу та заявив: "Потрібно вигадати хороший план, щоб це все відбулося непомітно для самого Трампа".

Важливо: Чому Джуліані хоче свідчити у справі імпічменту Трампа: заява адвоката

За його словами, Трамп не дуже цікавиться тим, що відбувається в Україні, адже зараз більше захоплений подіями в США. І тут можна зробити йому пастку. Для цього потрібна людина, яка влітку 2019 року була в команді президента Зеленського на достатньо високій посаді, але пішла звідти, бажано зі скандалом. Наприклад, Данилюк чи Зеркаль.

Ця людина, яка володіє всією повнотою інформації, має певний рівень авторитету і довіри, не є представником команди президента, а ще краще – є опонентом. Могла б розповісти про те, як усе відбувалося насправді, зокрема, про те, що Трамп намагався шантажувати Україну. Я думаю, що це могло б допомогти демократам скинути Трампа,

– наголосив журналіст.

Також зазначив: "Трамп справді ненавидить Україну і він її вже не полюбить. Зараз Трамп виступає проти прийняття "пекельних" санкцій. Якби на його місці був інший президент, вони могли би бути прийняті ще два роки назад і тоді б проблеми України закінчилися. Таких ситуацій чимало. З останнього – він скасував навчання НАТО в Чорному морі, він підтримує Росію у питанні із Сирією. Говорять, що Трамп надав Україні "Джавеліни", натомість Обама тільки ковдри для військових. Ті речі, які надав Обама, певною мірою допомогли Україні стримати наступ російських військ".

До слова: США офіційно запустили процедуру продажу Україні Джавелінів

Він пояснив, що "Джавеліни", які надав Трамп, не використовувалися жодного разу, вони взагалі лежать десь на складі. Тому це ще питання, що корисніше – "Джавеліни" чи ковдри.

Що таке "Джавеліни" і чому вони потрібні Україні? "Джавелін" – протитанковий американський ракетний комплекс. Ціна одного "Джавеліна" з комплектом з 6 ракет може коштувати більше мільйона доларів. Також його можна використовувати проти бронетехніки, безпілотників та гвинтокрилів.



Кремль до останнього був проти постачання цієї зброї Україні, оскільки це нібито призведе до дестабілізації на Донбасі. Однак у США запевнили, що ця зброя не призначена для війни на Сході, вона буде корисна лише при танковому наступі.

"Якби Україні вдалося позбутися Трампа, це був би грандіозний успіх української дипломатії. На моє переконання, Трампа в Білий дім посадила російська розвідка і він працює на Росію", – додав Яковина.

Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент

► У телефонній розмові 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі компанії Burisma. А до неї причетний син головного конкурента Дональда Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

► 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує, що Трамп таки говорив Зеленському: "Було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

► Саме через цей скандал у Конгресі оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США. А 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампа. Далі має голосувати Сенат, однак там більшість у республіканців, тож навряд чи реально очікувати, що Трампу дійсно оголосять імпічмент.

Дивіться повне інтерв'ю з Іваном Яковиною: