Трамп объяснил, при каких условиях возобновит военные учения возле КНДР

Президент США Дональд Трамп предостерег КНДР, что США могут возобновить военные учения на Корейском полуострове.

12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

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Результатом встречи стало подписание между двумя лидерами соглашения об установлении мирных отношений, освобождении пленных и совместной работе над денуклеаризацией Корейского полуострова.

Тогда Дональд Трамп заявил, что США готовы отказаться от военных учений в Южной Корее.

17 июня американский лидер в своем Twitter пояснил, что в случае необходимости эти учения могут быть восстановлены.

Пауза на учениях на время переговоров – это была моя просьба, поскольку они очень дорогие и создают негативную атмосферу во время честных переговоров. Кроме того, ученияе довольно провокационные. Но они могут восстановиться, если переговоры не приведут к успеху. Надеюсь, что такого не произойдет

– написал Трамп.

Holding back the “war games” during the negotiations was my request because they are VERY EXPENSIVE and set a bad light during a good faith negotiation. Also, quite provocative. Can start up immediately if talks break down, which I hope will not happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 червня 2018 р.

В то же время он раскритиковал американские СМИ, в очередной раз обвинив их в распространении "фейковых новостей".