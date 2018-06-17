Трамп пояснив, за яких умов відновить військові навчання біля КНДР

Президент США Дональд Трамп застеріг КНДР, що США можуть відновити військові навчання на Корейському півострові.

12 червня у Сінгапурі відбулась історична зустріч між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом.

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Результатом зустрічі стало підписанням між двома лідерами угоди про встановлення мирних відносин, звільнення полонених та спільну роботу над денуклеаризацією Корейського півострова.

Тоді Дональд Трамп заявив, що США готові відмовитись від військових навчань у Південній Кореї.

17 червня американський лідер у своєму Twitter пояснив, що у разі потреби ці навчання можуть бути відновлені.

Пауза на навчаннях на час переговорів – це було моє прохання, оскільки вони дуже дорогі і створюють негативну атмосферу під час чесних переговорів. Крім того, навчання досить провокаційні. Але вони можуть відновитися, якщо переговори не приведуть до успіху. Сподіваюся, що такого не відбудеться,

– написав Трамп.

Holding back the “war games” during the negotiations was my request because they are VERY EXPENSIVE and set a bad light during a good faith negotiation. Also, quite provocative. Can start up immediately if talks break down, which I hope will not happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 червня 2018 р.

Водночас він розкритикував американські ЗМІ, вкотре звинувативши їх у поширенні "фейкових новин".