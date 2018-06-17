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Трамп пояснив, за яких умов відновить військові навчання біля КНДР

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty images

Президент США Дональд Трамп застеріг КНДР, що США можуть відновити військові навчання на Корейському півострові.

12 червня у Сінгапурі відбулась історична зустріч між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом.

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Результатом зустрічі стало підписанням між двома лідерами угоди про встановлення мирних відносин, звільнення полонених та спільну роботу над денуклеаризацією Корейського півострова.

Тоді Дональд Трамп заявив, що США готові відмовитись від військових навчань у Південній Кореї.

17 червня американський лідер у своєму Twitter пояснив, що у разі потреби ці навчання можуть бути відновлені.

Пауза на навчаннях на час переговорів – це було моє прохання, оскільки вони дуже дорогі і створюють негативну атмосферу під час чесних переговорів. Крім того, навчання досить провокаційні. Але вони можуть відновитися, якщо переговори не приведуть до успіху. Сподіваюся, що такого не відбудеться,
– написав Трамп.

Водночас він розкритикував американські ЗМІ, вкотре звинувативши їх у поширенні "фейкових новин".

 

Теги: Дональд Трамп Новини США КНДР Південна Корея Новини політики
Джерело: 24 Канал
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