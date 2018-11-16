Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в сговоре с Россией, а корпорации Facebook, Google и Twitter в содействии этому.

Об этом он написал в своем Twitter.

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Трамп также возмутился, что Федеральное бюро расследований до сих пор не изъяло сервер Национального комитета Демократической партии.

Единственный "заговор" заключается в том, что это сделали демократы с Россией и многими другими. Почему ФБР не удалил Сервер с DNC? Они до сих пор этого не сделали. Проверьте, насколько предвзятой являются Facebook, Google и Twitter в пользу демократов. Это настоящий заговор,

– подчеркнул президент США.

The only “Collusion” is that of the Democrats with Russia and many others. Why didn’t the FBI take the Server from the DNC? They still don’t have it. Check out how biased Facebook, Google and Twitter are in favor of the Democrats. That’s the real Collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2018

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что его администрация ответит на вопросы следствию о вероятном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.