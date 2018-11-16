Трамп обвинил Демократическую партию в сговоре с Россией
Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в сговоре с Россией, а корпорации Facebook, Google и Twitter в содействии этому.
Об этом он написал в своем Twitter.
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Трамп также возмутился, что Федеральное бюро расследований до сих пор не изъяло сервер Национального комитета Демократической партии.
Единственный "заговор" заключается в том, что это сделали демократы с Россией и многими другими. Почему ФБР не удалил Сервер с DNC? Они до сих пор этого не сделали. Проверьте, насколько предвзятой являются Facebook, Google и Twitter в пользу демократов. Это настоящий заговор,
– подчеркнул президент США.
Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что его администрация ответит на вопросы следствию о вероятном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.