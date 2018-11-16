Очільник Білого дому Дональд Трамп звинуватив Демократичну партію у змові з Росією, а корпорації Facebook, Google та Twitter у сприянні цьому.

Про це він написав у своєму Twitter.

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Трам також обурився, що Федеральне бюро розслідувань досі не вилучило сервер у Національного комітету Демократичної партії.

Єдина "змова" полягає в тому, що це зробили демократи з Росією та багатьма іншими. Чому ФБР не вилучив Сервер з DNC? Вони досі цього не зробили. Перевірте, наскільки упередженою є Facebook, Google та Twitter на користь демократів. Це справжня змова,

– наголосив президент США.

The only “Collusion” is that of the Democrats with Russia and many others. Why didn’t the FBI take the Server from the DNC? They still don’t have it. Check out how biased Facebook, Google and Twitter are in favor of the Democrats. That’s the real Collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2018

Нагадаємо, очільник Білого дому Дональд Трамп сказав, що його адміністрація відповість на запитання слідству про ймовірне втручання Росії в американські вибори 2016 року.