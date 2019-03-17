Трамп обвинил Google в помощи китайским военным

Президент США Дональд Трамп обвинил американскую компанию Google в том, что она помогает военным Китая сотрудничая с ними. До этого в сотрудничестве с Китаем компанию обвинили в Пентагоне.

В своем Twitter Трамп написал, что Google помогает Китая и их военным, однако не США.

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Хорошей новостью является то, что они помогали жуликоватые Хиллари Клинтон, а не Трампу... И чем все закончилось?

– написал президент США.

Google is helping China and their military, but not the U.S. Terrible! The good news is that they helped Crooked Hillary Clinton, and not Trump....and how did that turn out? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 березня 2019 р.

Таким образом Трамп намекнул на проигрыш Клинтон на президентских выборах 2016 года, на которых они были соперниками.

В четверг опасения по поводу сотрудничества Google с Китаем выразили в Пентагоне. Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, выступая в конгрессе, сказал, что "работы, которые проводит Google в Китае, приносят пользу китайским военным".

В то же время и.о. министра обороны Патрик Шенахан отметил, что Китай занимается хищением технологий в американских компаний, а тот же Google выявляет "недостаточное желание" для поддержки программ минобороны США.