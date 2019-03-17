Трамп обвинил Google в помощи китайским военным
Президент США Дональд Трамп обвинил американскую компанию Google в том, что она помогает военным Китая сотрудничая с ними. До этого в сотрудничестве с Китаем компанию обвинили в Пентагоне.
В своем Twitter Трамп написал, что Google помогает Китая и их военным, однако не США.
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Хорошей новостью является то, что они помогали жуликоватые Хиллари Клинтон, а не Трампу... И чем все закончилось?
– написал президент США.
Таким образом Трамп намекнул на проигрыш Клинтон на президентских выборах 2016 года, на которых они были соперниками.
В четверг опасения по поводу сотрудничества Google с Китаем выразили в Пентагоне. Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, выступая в конгрессе, сказал, что "работы, которые проводит Google в Китае, приносят пользу китайским военным".
В то же время и.о. министра обороны Патрик Шенахан отметил, что Китай занимается хищением технологий в американских компаний, а тот же Google выявляет "недостаточное желание" для поддержки программ минобороны США.