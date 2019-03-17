Трамп звинуватив Google у допомозі китайським військовим
Президент США Дональд Трамп звинуватив американську компанію Google у тому, що вона допомагає військовим Китаю співпрацюючи з ними. До цього у співпраці з Китаєм компанію звинуватили у Пентагоні.
У своєму Twitter Трамп написав, що Google допомагає Китаю та їх військовим, однак не США.
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Доброю новиною є те, що вони допомагали шахраюваті Хілларі Клінтон, а не Трампу... І чим все закінчилося?
– написав президент США.
Таким чином Трамп натякнув на програш Клінтон на президентських виборах 2016 року, на яких вони були суперниками.
У четвер побоювання з приводу співпраці Google з Китаєм висловили у Пентагоні. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джозеф Данфорд, виступаючи у конгресі, сказав, що "роботи, які проводить Google у Китаї, приносять користь китайським військовим".
Водночас в.о. міністра оборони Патрік Шенахан зазначив, що Китай займається розкраданням технологій у американських компаній, а той же Google виявляє "недостатнє бажання" для підтримки програм міноборони США.