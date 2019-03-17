Трамп звинуватив Google у допомозі китайським військовим

Президент США Дональд Трамп звинуватив американську компанію Google у тому, що вона допомагає військовим Китаю співпрацюючи з ними. До цього у співпраці з Китаєм компанію звинуватили у Пентагоні.

У своєму Twitter Трамп написав, що Google допомагає Китаю та їх військовим, однак не США.

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Доброю новиною є те, що вони допомагали шахраюваті Хілларі Клінтон, а не Трампу... І чим все закінчилося?

– написав президент США.

Google is helping China and their military, but not the U.S. Terrible! The good news is that they helped Crooked Hillary Clinton, and not Trump....and how did that turn out? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 березня 2019 р.

Таким чином Трамп натякнув на програш Клінтон на президентських виборах 2016 року, на яких вони були суперниками.

У четвер побоювання з приводу співпраці Google з Китаєм висловили у Пентагоні. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джозеф Данфорд, виступаючи у конгресі, сказав, що "роботи, які проводить Google у Китаї, приносять користь китайським військовим".

Водночас в.о. міністра оборони Патрік Шенахан зазначив, що Китай займається розкраданням технологій у американських компаній, а той же Google виявляє "недостатнє бажання" для підтримки програм міноборони США.