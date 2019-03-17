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      Трамп звинуватив Google у допомозі китайським військовим

      45 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Image

      Президент США Дональд Трамп звинуватив американську компанію Google у тому, що вона допомагає військовим Китаю співпрацюючи з ними. До цього у співпраці з Китаєм компанію звинуватили у Пентагоні.

      У своєму Twitter Трамп написав, що Google допомагає Китаю та їх військовим, однак не США.

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      Доброю новиною є те, що вони допомагали шахраюваті Хілларі Клінтон, а не Трампу... І чим все закінчилося? 
      – написав президент США.

      Таким чином Трамп натякнув на програш Клінтон на президентських виборах 2016 року, на яких вони були суперниками.

      У четвер побоювання з приводу співпраці Google з Китаєм висловили у Пентагоні. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джозеф Данфорд, виступаючи у конгресі, сказав, що "роботи, які проводить Google у Китаї, приносять користь китайським військовим".

      Водночас в.о. міністра оборони Патрік Шенахан зазначив, що Китай займається розкраданням технологій у американських компаній, а той же Google виявляє "недостатнє бажання" для підтримки програм міноборони США.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Google Новини США Дональд Трамп Пентагон Китай
      Джерело: 24 Канал
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