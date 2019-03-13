Пентагон просить для Збройних сил України сотні мільйонів доларів військової допомоги

Сполучені Штати Америки планують у 2020 році виділити на військові потреби України 250 мільйонів доларів. Ці гроші мають бути витрачені на фінансування української армії, а також на підтримку спецслужб.

У проекті бюджету Пентагону зазначено, що гроші планується виділити в рамках так званої "Європейської ініціативи стримування".

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Бюджетний запит на 2020 фінансовий рік включає 250 мільйонів доларів на сприяння та підтримку військ та сил нацбезпеки України, а також на заміну озброєння і оборонних коштів, наданих уряду України з арсеналу Сполучених Штатів,

– вказано у документі.

Додамо, що у грудні 2018 року Держдепартамент США після конфлікту поблизу Керченської протоки прийняв рішення, про виділення Україні додаткової допомоги у розмірі 10 мільйонів доларів. Передбачається, що ці гроші будуть витрачені для забезпечення потреб ЗСУ, а також на "подальше нарощування військово-морського потенціалу".

Додамо, що зовсім недавно президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законів, який суттєво збільшує допомогу Україні на 2019 рік – майже до 700 мільйонів доларів. Більшість цих грошей в Україні скерують на збільшення до 115 мільйонів доларів видатків на військово-технічну підтримку державі за програмою "Міжнародне військове фінансування".