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      Пентагон просить для Збройних сил України сотні мільйонів доларів військової допомоги

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      Пентагон просить для українських військових понад 200 мільйонів доларів
      Пентагон просить для українських військових понад 200 мільйонів доларів / Фото з відкритих джерел

      Сполучені Штати Америки планують у 2020 році виділити на військові потреби України 250 мільйонів доларів. Ці гроші мають бути витрачені на фінансування української армії, а також на підтримку спецслужб.

      У проекті бюджету Пентагону зазначено, що гроші планується виділити в рамках так званої "Європейської ініціативи стримування".

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      Бюджетний запит на 2020 фінансовий рік включає 250 мільйонів доларів на сприяння та підтримку військ та сил нацбезпеки України, а також на заміну озброєння і оборонних коштів, наданих уряду України з арсеналу Сполучених Штатів,
      – вказано у документі.

      Додамо, що у грудні 2018 року Держдепартамент США після конфлікту поблизу Керченської протоки прийняв рішення, про виділення Україні додаткової допомоги у розмірі 10 мільйонів доларів. Передбачається, що ці гроші будуть витрачені для забезпечення потреб ЗСУ, а також на "подальше нарощування військово-морського потенціалу".

      Додамо, що зовсім недавно президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законів, який суттєво збільшує допомогу Україні на 2019 рік – майже до 700 мільйонів доларів. Більшість цих грошей в Україні скерують на збільшення до 115 мільйонів доларів видатків на військово-технічну підтримку державі за програмою "Міжнародне військове фінансування".

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      Теги: Новини України Новини США Пентагон Гроші Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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