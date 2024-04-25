Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко у розмові з 24 Каналом розповів, що зброя від Вашингтону допоможе нашій державі у багатьох питаннях та навіть змінить стратегію на полі бою.

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Будуть серйозні зміни

Як зазначив Тимочко, зброя від США дасть змогу Україні якісно покращити ешелоновану систему протиповітряної оборони близького, середнього та дальнього радіуса дії. ЗСУ зможуть відкидати російську авіацію та обмежувати її бойовий потенціал щодо завдання повітряних ударів, зокрема, КАБами. Також надана зброя допоможе лімітувати розвідувальну можливість ворога у повітрі.

Варто розуміти, що з моменту прибуття зброї в Україну й до застосування по росіянах пройде певний час. Він потрібний для того, аби доставити озброєння в умовах таємності. Розмістити його на складах, вибудувати чи доповнити ешелони постачань боєкомплекту. Далі зброю необхідно дати відповідним розрахункам. Залучити бійців, які готувалися в навчальних центрах, перебувають у резерві або на другій – третій лініях оборони.

Поява цієї зброї призведе до всієї зміни стратегії наших Збройних Сил на полі бою. Впевнений, що на рівні Генштабу та Ставки Головнокомандувача відповідні заходи вже проводилися і проводяться. Вони найбільш поінформовані про обсяги зброї, її місцеперебування, трафік, час, в який вона може бути поставлена й кому,

– сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Прибуття зброї в Україну впливає на психологічний стан як українських захисників, так і російських військових. Сили оборони нарешті зможуть у більшому обсязі використовувати боєкомплект, щоб потужніше нищити ворога. Водночас росіяни цьому не радіють, поміж пропаганди вже ширяться "традиційні" ядерні погрози.