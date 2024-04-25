Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в разговоре с 24 Каналом рассказал, что оружие от Вашингтона поможет нашему государству во многих вопросах и даже изменит стратегию на поле боя.

Не пропустите Значительная часть оружия из первого пакета США для Украины уже на складах Германии и Польши, – CNN

Будут серьезные изменения

Как отметил Тимочко, оружие от США позволит Украине качественно улучшить эшелонированную систему противовоздушной обороны близкого, среднего и дальнего радиуса действия. ВСУ смогут отвергать российскую авиацию и ограничивать ее боевой потенциал по нанесению воздушных ударов, в частности, КАБами. Также предоставленное оружие поможет лимитировать разведывательную возможность врага в воздухе.

Стоит понимать, что с момента прибытия оружия в Украину и до применения по россиянам пройдет определенное время. Оно нужно для того, чтобы доставить вооружение в условиях секретности. Разместить его на складах, выстроить или дополнить эшелоны поставок боекомплекта. Далее оружие необходимо дать соответствующим расчетам. Привлечь бойцов, которые готовились в учебных центрах, находятся в резерве или на второй – третьей линиях обороны.

Появление этого оружия приведет ко всей смене стратегии наших Вооруженных Сил на поле боя. Уверен, что на уровне Генштаба и Ставки Главнокомандующего соответствующие мероприятия уже проводились и проводятся. Они наиболее информированы об объемах оружия, его местонахождение, трафике, время, в которое оно может быть поставлено и кому,

– сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Прибытие оружия в Украину влияет на психологическое состояние как украинских защитников, так и российских военных. Силы обороны наконец смогут в большем объеме использовать боекомплект, чтобы мощнее уничтожать врага. В то же время россияне этому не радуются, среди пропаганды уже распространяются "традиционные" ядерные угрозы.