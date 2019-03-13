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      Пентагон просит для Вооруженных сил Украины сотни миллионов долларов военной помощи

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      Пентагон просит для украинских военных более 200 миллионов долларов
      Пентагон просит для украинских военных более 200 миллионов долларов / Фото из открытых источников

      Соединенные Штаты Америки планируют в 2020 году выделить на военные нужды Украины 250 миллионов долларов. Эти деньги должны быть потрачены на финансирование украинской армии, а также на поддержку спецслужб.

      В проекте бюджета Пентагона указано, что деньги планируется выделить в рамках так называемой "Европейской инициативы сдерживания".

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      Бюджетный запрос на 2020 финансовый год включает 250 миллионов долларов на содействие и поддержку войск и сил нацбезопасности Украины, а также на замену вооружения и оборонных средств, предоставленных правительству Украины с арсенала Соединенных Штатов,
      – указано в документе.

      Добавим, что в декабре 2018 Госдепартамент США после конфликта вблизи Керченского пролива принял решение о выделении Украине дополнительной помощи в размере 10 миллионов долларов. Предполагается, что эти деньги будут потрачены для обеспечения потребностей ВСУ, а также на "дальнейшее наращивание военно-морского потенциала".

      Добавим, что совсем недавно президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законов, который существенно увеличивает помощь Украине на 2019 – почти до 700 миллионов долларов. Большинство этих денег в Украине направлены на увеличение до 115 миллионов долларов расходов на военно-техническую поддержку государству по программе "Международное военное финансирование".

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      Теги: Вооруженные силы Украины Деньги Пентагон Новости США Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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