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Трамп отреагировал на инцидент с участием пресс-секретаря Белого дома

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Президент США резко отреагировал на инцидент с Сарой Сандерс
Президент США резко отреагировал на инцидент с Сарой Сандерс / proddydogblog.wordpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки отметил, что всегда руководствуется правилом – "если ресторан грязный снаружи, то он грязный и внутри".

Об этом глава белого дома написал в своем Twitter.

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Напомним, речь идет о случае, когда в городе Лексингтон пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс отказались обслуживать владельцы ресторана Red Hen.

Дональд Трамп прокомментировал инцидент отметив нечистоплотность заведения.

Ресторан Red Hen должен сосредоточиться на мойке своих грязных навесов, дверей и окон (которые крайне нуждаются в покраске), чем отказывать в обслуживании такому прекрасному человеку, как Сара Хакаби Сандерс",
– говорится в сообщении президента США.

Добавим, что в ходе инцидента, о котором идет речь, произошло без скандала. В Red Hen бесплатно обслужили членов семьи Сандерс, которые остались в ресторане, после того, как пресс-секретарь покинула заведение.

Теги: Дональд Трамп Новости США
Источник: 24 Канал
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