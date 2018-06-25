Трамп отреагировал на инцидент с участием пресс-секретаря Белого дома
Президент Соединенных Штатов Америки отметил, что всегда руководствуется правилом – "если ресторан грязный снаружи, то он грязный и внутри".
Об этом глава белого дома написал в своем Twitter.
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Напомним, речь идет о случае, когда в городе Лексингтон пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс отказались обслуживать владельцы ресторана Red Hen.
Дональд Трамп прокомментировал инцидент отметив нечистоплотность заведения.
Ресторан Red Hen должен сосредоточиться на мойке своих грязных навесов, дверей и окон (которые крайне нуждаются в покраске), чем отказывать в обслуживании такому прекрасному человеку, как Сара Хакаби Сандерс",
– говорится в сообщении президента США.
Добавим, что в ходе инцидента, о котором идет речь, произошло без скандала. В Red Hen бесплатно обслужили членов семьи Сандерс, которые остались в ресторане, после того, как пресс-секретарь покинула заведение.