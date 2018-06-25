Трамп отреагировал на инцидент с участием пресс-секретаря Белого дома

Президент Соединенных Штатов Америки отметил, что всегда руководствуется правилом – "если ресторан грязный снаружи, то он грязный и внутри".

Об этом глава белого дома написал в своем Twitter.

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Напомним, речь идет о случае, когда в городе Лексингтон пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс отказались обслуживать владельцы ресторана Red Hen.

Дональд Трамп прокомментировал инцидент отметив нечистоплотность заведения.

Ресторан Red Hen должен сосредоточиться на мойке своих грязных навесов, дверей и окон (которые крайне нуждаются в покраске), чем отказывать в обслуживании такому прекрасному человеку, как Сара Хакаби Сандерс",

– говорится в сообщении президента США.

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 червня 2018 р.

Добавим, что в ходе инцидента, о котором идет речь, произошло без скандала. В Red Hen бесплатно обслужили членов семьи Сандерс, которые остались в ресторане, после того, как пресс-секретарь покинула заведение.