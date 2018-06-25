Трамп відреагував на інцидент за участі прес-секретаря Білого дому

Президент Сполучених Штатів Америки зазначив, що завжди керується правилом – "якщо ресторан брудний ззовні, то він брудний і всередині".

Про це очільник білого дому написав у своєму Twitter.

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Нагадаємо, мова йде про випадок, коли в місті Лексінгтон прес-секретаря Білого дому Сару Сандерс відмовилися обслуговувати власники ресторану Red Hen.

Дональд Трамп прокоментував інцидент наголосивши на неохайності закладу.

Ресторан Red Hen повинен зосередитися на митті своїх брудних навісів, дверей та вікон (котрі вкрай потребують фарбування), ніж відмовляти в обслуговуванні такій прекрасній людині, як Сара Хакабі Сандерс",

– йдеться у повідомленні президента США.

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 червня 2018 р.

Додамо, що в ході інциденту про який йдеться відбулося без скандалу. В Red Hen безкоштовно обслужили членів сім'ї Сандерс, які залишилися в ресторані, після того, як прес-секретар покинула заклад.