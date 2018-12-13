Заключение экс-адвоката президента США: появилась реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не просил своего бывшего адвоката Майкла Коэна, которого приговорили к трем годам заключения, нарушать закон.

Об этом лидер США написал в своем Twitter.

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По словам Трампа, Майкл Коэн был юристом, а потому должен знать закон.

"Коэна признали виновным по многим обвинениям, не связанным со мной, но он признался виновным по двум обвинениям, которые связаны с кампанией, которые вообще не были преступлением", – отметил глава Белого дома.

I never directed Michael Cohen to break the law. He was a lawyer and he is supposed to know the law. It is called “advice of counsel,” and a lawyer has great liability if a mistake is made. That is why they get paid. Despite that many campaign finance lawyers have strongly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 грудня 2018 р.

Он добавил, что задержанный адвокат пошел на сделку со следствием, чтобы получить меньший срок заключения и поставить Трампа в неудобное положение.

....stated that I did nothing wrong with respect to campaign finance laws, if they even apply, because this was not campaign finance. Cohen was guilty on many charges unrelated to me, but he plead to two campaign charges which were not criminal and of which he probably was not... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 грудня 2018 р.

"Как юрист Майкл несет большую ответственность передо мной", – написал президент США.

....guilty even on a civil basis. Those charges were just agreed to by him in order to embarrass the president and get a much reduced prison sentence, which he did-including the fact that his family was temporarily let off the hook. As a lawyer, Michael has great liability to me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 грудня 2018 р.

Напомним, в среду, 12 декабря, бывшего личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к 3 годам лишения свободы. Его обвиняют в том, что он платил за молчание женщинам, которые хотели обвинить Трампа в сексуальных домогательствах, а также во лжи Конгрессу касательно московского строительства проекта президента США.