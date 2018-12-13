Заключение экс-адвоката президента США: появилась реакция Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не просил своего бывшего адвоката Майкла Коэна, которого приговорили к трем годам заключения, нарушать закон.
Об этом лидер США написал в своем Twitter.
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По словам Трампа, Майкл Коэн был юристом, а потому должен знать закон.
"Коэна признали виновным по многим обвинениям, не связанным со мной, но он признался виновным по двум обвинениям, которые связаны с кампанией, которые вообще не были преступлением", – отметил глава Белого дома.
Он добавил, что задержанный адвокат пошел на сделку со следствием, чтобы получить меньший срок заключения и поставить Трампа в неудобное положение.
"Как юрист Майкл несет большую ответственность передо мной", – написал президент США.
Напомним, в среду, 12 декабря, бывшего личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к 3 годам лишения свободы. Его обвиняют в том, что он платил за молчание женщинам, которые хотели обвинить Трампа в сексуальных домогательствах, а также во лжи Конгрессу касательно московского строительства проекта президента США.