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      Заключение экс-адвоката президента США: появилась реакция Трампа

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      Трамп отреагировал на заключение своего экс-адвоката
      Трамп отреагировал на заключение своего экс-адвоката / Фото из открытых источников

      Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не просил своего бывшего адвоката Майкла Коэна, которого приговорили к трем годам заключения, нарушать закон.

      Об этом лидер США написал в своем Twitter.

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      По словам Трампа, Майкл Коэн был юристом, а потому должен знать закон.

      "Коэна признали виновным по многим обвинениям, не связанным со мной, но он признался виновным по двум обвинениям, которые связаны с кампанией, которые вообще не были преступлением", – отметил глава Белого дома.

      Он добавил, что задержанный адвокат пошел на сделку со следствием, чтобы получить меньший срок заключения и поставить Трампа в неудобное положение.

      "Как юрист Майкл несет большую ответственность передо мной", – написал президент США.

      Напомним, в среду, 12 декабря, бывшего личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к 3 годам лишения свободы. Его обвиняют в том, что он платил за молчание женщинам, которые хотели обвинить Трампа в сексуальных домогательствах, а также во лжи Конгрессу касательно московского строительства проекта президента США.

      Теги: Новости США Судьи Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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