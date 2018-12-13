Ув'язнення екс-адвоката президента США: з'явилась реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не просив свого колишнього адвоката Майкла Коена, якого засудили до трьох років ув'язнення, порушувати закон.

Про це лідер США написав у своєму Twitter.

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За словами Трампа, Майкл Коен був юристом, а тому повинен знати закон.

"Коена визнали винним по багатьох звинувачень, не пов'язаним зі мною, але він зізнався винним за двома звинуваченнями, які пов'язані з кампанією, які взагалі не були злочином", – зазначив голова Білого дому.

I never directed Michael Cohen to break the law. He was a lawyer and he is supposed to know the law. It is called “advice of counsel,” and a lawyer has great liability if a mistake is made. That is why they get paid. Despite that many campaign finance lawyers have strongly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 грудня 2018 р.

Він додав, що затриманий адвокат пішов на угоду зі слідством, аби отримати менший термін ув'язнення і поставити Трампа в незручне становище.

....stated that I did nothing wrong with respect to campaign finance laws, if they even apply, because this was not campaign finance. Cohen was guilty on many charges unrelated to me, but he plead to two campaign charges which were not criminal and of which he probably was not... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 грудня 2018 р.

"Як юрист Майкл несе велику відповідальність переді мною", – написав президент США.

....guilty even on a civil basis. Those charges were just agreed to by him in order to embarrass the president and get a much reduced prison sentence, which he did-including the fact that his family was temporarily let off the hook. As a lawyer, Michael has great liability to me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 грудня 2018 р.

Нагадаємо, у середу, 12 грудня, колишнього особистого адвоката Дональда Трампа Майкла Коена засудили до 3 років позбавлення волі. Його звинувачують у тому, що він платив за мовчання жінкам, які хотіли звинуватити Трампа у сексуальних домаганнях, а також у брехні Конгресу щодо московського будівництва проекту президента США.