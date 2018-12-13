Ув'язнення екс-адвоката президента США: з'явилась реакція Трампа
Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не просив свого колишнього адвоката Майкла Коена, якого засудили до трьох років ув'язнення, порушувати закон.
Про це лідер США написав у своєму Twitter.
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За словами Трампа, Майкл Коен був юристом, а тому повинен знати закон.
"Коена визнали винним по багатьох звинувачень, не пов'язаним зі мною, але він зізнався винним за двома звинуваченнями, які пов'язані з кампанією, які взагалі не були злочином", – зазначив голова Білого дому.
Він додав, що затриманий адвокат пішов на угоду зі слідством, аби отримати менший термін ув'язнення і поставити Трампа в незручне становище.
"Як юрист Майкл несе велику відповідальність переді мною", – написав президент США.
Нагадаємо, у середу, 12 грудня, колишнього особистого адвоката Дональда Трампа Майкла Коена засудили до 3 років позбавлення волі. Його звинувачують у тому, що він платив за мовчання жінкам, які хотіли звинуватити Трампа у сексуальних домаганнях, а також у брехні Конгресу щодо московського будівництва проекту президента США.