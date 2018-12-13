Екс-адвоката Трампа засуджено до 3 років в'язниці

Майкл Коен, колишній особистий адвокат і помічник президента Дональда Трампа, був засуджений у середу до трьох років тюремного ув'язнення.

Про це повідомив телеканал CNBC.

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Коен повинен з'явитися у в'язницю для відбування покарання шостого березня. Крім тюремного терміну в місці, яке буде визначено пізніше, Коен також повинен заплатити штраф у розмірі 50 тисяч доларів за неправдиві свідчення у Конгресі про плани будівництва хмарочоса Trump Tower у Москві.

Пан Коен визнав провину у скоєнні низки різних шахрайських дій. Кожен з цих злочинів заслуговує на суворе покарання,

– сказав суддя Вільям Полі.

Покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки виявилося м'якшим, на думку звинувачення, ніж заслуговує Коен за свої злочини, але воно набагато суворіше, ніж покарання, на яке розраховував захист.

Федеральна прокуратура Нью-Йорка наполягала на тому, щоб суддя призначив Коену "значний термін тюремного ув'язнення" – можливо, до п'яти років або більше.

Нагадаємо, Федеральний уряд Сполучених Штатів Америки підозрював колишнього адвоката президента країни Дональда Трампа Майкла Коена в фінансових махінаціях з метою отримання кредитів на загальну суму понад 20 мільйонів доларів.



Колишній адвокат президента США Дональда Трампа – Майкл Коен – визнав себе винним за 8 пунктами звинувачення та під присягою заявив, що пішов на злочин за дорученням чинного американського лідера.