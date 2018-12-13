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      Экс-адвокат Трампа приговорен к 3 годам тюрьмы

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      Майкл Коэн
      Майкл Коэн / Фото из открытых источников

      Майкл Коэн, бывший личный адвокат и помощник президента Дональда Трампа, был приговорен в среду к трем годам тюремного заключения.

      Об этом сообщил телеканал CNBC.

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      Коэн должен явиться в тюрьму для отбывания наказания шестого марта. Помимо тюремного срока в месте, которое будет определено позднее, Коэн также должен заплатить штраф в размере 50 тысяч долларов за лжесвидетельство в Конгрессе о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве.

      Господин Коэн признал вину в совершении ряда различных мошеннических действий. Каждое из этих преступлений заслуживает сурового наказания,
      – сказал судья Уильям Поли.

      Наказание в виде лишения свободы сроком на три года оказалось мягче, по мнению обвинения, чем заслуживает Коэн за свои преступления, но оно гораздо строже, чем наказание, на которое рассчитывала защита.

      Федеральная прокуратура Нью-Йорка настаивала на том, чтобы судья назначил Коэну "значительный срок тюремного заключения" – возможно, до пяти лет или больше.

      Напомним, Федеральное правительство Соединенных Штатов Америки подозревало бывшего адвоката президента страны Дональда Трампа Майкла Коэна в финансовых махинациях с целью получения кредитов на общую сумму более 20 миллионов долларов.

      Бывший адвокат президента США Дональда Трампа – Майкл Коэн – признал себя виновным по 8 пунктам обвинения и под присягой заявил, что пошел на преступление по поручению действующего американского лидера.

      Теги: Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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