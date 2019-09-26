Трамп планирует обсудить увеличение помощи Украине с европейскими лидерами

Американский президент заявил, что ведущие страны Евросоюза, в том числе Франция, Германия и другие государства, должны прилагать больше усилий для поддержки Украины и пообещал обсудить этот вопрос с европейскими лидерами.

Об этом Дональд Трамп заявил в среду во время двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

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Важным моментом, который мы обсуждали была помощь Соединенных Штатов Украине. Я считаю, что другие страны должны помогать Украине значительно больше, чем делают это сейчас. Германия, Франция и другие страны Евросоюза должны помогать Украине значительно больше. Я думаю, что вместе мы будем работать над этим,

– сказал Трамп.

В то же время американский лидер отметил, что Украина является крайне важной страной для Европейского Союза прежде всего в стратегическом плане.

"Они знают, что должны тратить больше на Украине и на самом деле говорили мне об этом, но выглядит так, что они этого не делают", – добавил глава Белого Дома.

Трамп также выразил надежду, что Зеленский со своей стороны обсудит вопрос помощи Украине с европейскими лидерами и пообещал сделать то же самое.

Стоит отметить, что во время своей встречи лидеры двух стран, в частности, обсуждались вопросы международных отношений США и Украины, реформы в Украине, войну на Донбассе, а также обсудили скандальную телефонный разговор 25 июля. Большинство вопросов СМИ касались именно ее и возможной попытки Трампа давить на Зеленского.

Главные темы разговоров на встрече американского президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в США.