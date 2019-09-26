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      Трамп планує обговорити збільшення допомоги Україні з європейськими лідерами

      38 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Американський президент заявив, що провідні країни Євросоюзу, в тому числі Франція, Німеччина та інші держави, повинні докладати більше зусиль для підтримки України та пообіцяв обговорити це питання з європейськими лідерами.

      Про це Дональд Трамп заявив у середу під час двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

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      Важливим моментом, який ми обговорювали була допомога Сполучених Штатів Україні. Я вважаю, що інші країни мають допомагати Україні значно більше, ніж роблять це зараз. Німеччина, Франція й інші країни Євросоюзу повинні допомагати Україні значно більше. Я думаю, що разом ми будемо працювати над цим,
      – сказав Трамп.

      Водночас американський лідер відзначив, що Україна є вкрай важливою країною для Європейського Союзу найперше у стратегічному плані.

      "Вони знають, що повинні витрачати більше на Україну і насправді говорили мені про це, але виглядає так, що вони цього не роблять", – додав очільник Білого Дому.

      Трамп також висловив сподівання, що Зеленський зі свого боку обговорить питання допомоги Україні з європейськими лідерами й пообіцяв зробити те саме.

      Варто зазначити, що під час своєї зустрічі лідери обох країн, зокрема, обговорювали питання міжнародних відносин США та України, реформи в Україні, війну на Донбасі, а також обговорили скандальну телефонну розмову 25 липня. Більшість запитань ЗМІ стосувалися саме її та можливої спроби Трампа тиснути на Зеленського.

      Головні теми розмов на зустрічі американського президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у США.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Зеленський у США Володимир Зеленський Гроші Євросоюз
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