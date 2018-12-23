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      Трамп подтвердил отставку своего спецпредставителя по борьбе с Исламским государством

      12 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп в субботу вечером подтвердил, что его спецпредставитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк подал в отставку, а также сообщил, что он должен был покинуть свой пост в феврале 2019 года.

      Об этом глава США сообщил в своем Twitter.

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      Бретт Макгурк, которого я лично не знаю, был назначен президентом Бараком Обамой в 2015 году. Он должен был покинуть свой пост в феврале, но подал в отставку заблаговременно. Позер? Лживые СМИ делают громкую новость из ничего!
      – написал Дональд Трамп.

      Макгурк подал в отставку в минувшую пятницу в знак протеста против решения Трампа вывести американские войска из Сирии. Спецпредставитель президента в официальном выступлении говорил о безответственности мысли об окончательном разгроме "Исламского государства" и об отсутствии оснований для вывода американских войск из Сирии.

      Макгурк, назначенный еще при 44-м президенте Бараке Обаме, планировал оставить свой пост в середине февраля 2019 года. Теперь он покинет администрацию президента США 31 декабря. Временно исполняющим обязанности спецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с "Исламским государством" станет его заместитель, генерал-лейтенант в отставке Терри Волфф.

      Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что войско США в Сирии победило террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт его раскритиковал – дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.

      Теги: Новости политики Война в Сирии Новости США Исламское государство Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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