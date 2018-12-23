Трамп подтвердил отставку своего спецпредставителя по борьбе с Исламским государством

Президент США Дональд Трамп в субботу вечером подтвердил, что его спецпредставитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк подал в отставку, а также сообщил, что он должен был покинуть свой пост в феврале 2019 года.

Об этом глава США сообщил в своем Twitter.

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Бретт Макгурк, которого я лично не знаю, был назначен президентом Бараком Обамой в 2015 году. Он должен был покинуть свой пост в феврале, но подал в отставку заблаговременно. Позер? Лживые СМИ делают громкую новость из ничего!

– написал Дональд Трамп.

Макгурк подал в отставку в минувшую пятницу в знак протеста против решения Трампа вывести американские войска из Сирии. Спецпредставитель президента в официальном выступлении говорил о безответственности мысли об окончательном разгроме "Исламского государства" и об отсутствии оснований для вывода американских войск из Сирии.

Макгурк, назначенный еще при 44-м президенте Бараке Обаме, планировал оставить свой пост в середине февраля 2019 года. Теперь он покинет администрацию президента США 31 декабря. Временно исполняющим обязанности спецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с "Исламским государством" станет его заместитель, генерал-лейтенант в отставке Терри Волфф.

Brett McGurk, who I do not know, was appointed by President Obama in 2015. Was supposed to leave in February but he just resigned prior to leaving. Grandstander? The Fake News is making such a big deal about this nothing event! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 грудня 2018 р.

Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что войско США в Сирии победило террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт его раскритиковал – дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.