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      Трамп рассказал, что будет с остатками "Исламского государства" в Сирии

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      Трамп считает, что с остатками ИГИЛ в Сирии справится Турция и другие страны
      Трамп считает, что с остатками ИГИЛ в Сирии справится Турция и другие страны / Фото из открытых источников

      Президент США Дональд Трамп заявляет, что террористическая организация "Исламское государство" на территории Сирии почти ликвидирована. Зато с ее "остатками" справятся другие страны.

      Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

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      Дональд Трамп отмечает, что до времен его президентства ситуация с боевиками ИГИЛ была намного хуже.

      Что касается Сирии, то мы сначала шли туда на три месяца, и это было семь лет назад – мы так и не ушли. Когда я стал президентом, ситуация с ИГИЛ была дикая. Сейчас "Исламское государство" почти уничтожено, поэтому другие страны региона, включая Турцию, должны с легкостью справиться с остатками. Мы возвращаемся домой,
      – написал Трамп.

      Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что войска США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Вергофстадт его раскритиковал – дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.

      Теги: Новости США Новости политики Война в Сирии Дональд Трамп Исламское государство
      Источник: 24 Канал
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