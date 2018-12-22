Трамп рассказал, что будет с остатками "Исламского государства" в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявляет, что террористическая организация "Исламское государство" на территории Сирии почти ликвидирована. Зато с ее "остатками" справятся другие страны.
Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
Читайте также: Путин мог приказать Трампу вывести войска из Сирии, – Яковина
Дональд Трамп отмечает, что до времен его президентства ситуация с боевиками ИГИЛ была намного хуже.
Что касается Сирии, то мы сначала шли туда на три месяца, и это было семь лет назад – мы так и не ушли. Когда я стал президентом, ситуация с ИГИЛ была дикая. Сейчас "Исламское государство" почти уничтожено, поэтому другие страны региона, включая Турцию, должны с легкостью справиться с остатками. Мы возвращаемся домой,
– написал Трамп.
Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что войска США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Вергофстадт его раскритиковал – дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.
Выбор редакции
-
Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифаниясегодня , 22:36
-
Во Львове вспыхнул пожар на Рождественской ярмарке: людей спасал герой боев за Авдеевкусегодня , 21:33
-
Требовали рассказать, что люди говорят на исповеди, – Филарет о контроле КГБ над церковьюсегодня , 20:06