Трамп рассказал, что будет с остатками "Исламского государства" в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявляет, что террористическая организация "Исламское государство" на территории Сирии почти ликвидирована. Зато с ее "остатками" справятся другие страны.

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

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Дональд Трамп отмечает, что до времен его президентства ситуация с боевиками ИГИЛ была намного хуже.

Что касается Сирии, то мы сначала шли туда на три месяца, и это было семь лет назад – мы так и не ушли. Когда я стал президентом, ситуация с ИГИЛ была дикая. Сейчас "Исламское государство" почти уничтожено, поэтому другие страны региона, включая Турцию, должны с легкостью справиться с остатками. Мы возвращаемся домой,

– написал Трамп.

....going to be there for three months, and that was seven years ago - we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 грудня 2018 р.

Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что войска США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Вергофстадт его раскритиковал – дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.