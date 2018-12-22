Трамп розповів, що буде із залишками "Ісламської держави" у Сирії

Президент США Дональд Трамп заявляє, що терористичну організацію "Ісламська держава" на території Сирії майже ліквідовано. Натомість із її "залишками" впораються інші країни.

Про це американський лідер написав на своїй сторінці у Twitter.

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Дональд Трамп зазначає, що до часів його президентства ситуація із бойовиками "ІДІЛ" була набагато гіршою.

Що стосується Сирії, то ми спочатку йшли туди на три місяці, і це було сім років тому – ми так і не пішли геть. Коли я став президентом, ситуація з "ІДІЛ" була "дика". Зараз "Ісламська держава" майже знищена, тому інші країни регіону, включаючи Туреччину, мають з легкістю впоратися із залишками. Ми повертаємося додому,

– написав Трамп.

....going to be there for three months, and that was seven years ago - we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 грудня 2018 р.

Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію з боку світової спільноти. Зокрема, лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт його розкритикував – дипломат вважає, що це зробить європейців більш вразливими.