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      Трамп розповів, що буде із залишками "Ісламської держави" у Сирії

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      Трамп вважає, що із залишками "ІДІЛ" у Сирії впорається Туреччина та інші країни
      Трамп вважає, що із залишками "ІДІЛ" у Сирії впорається Туреччина та інші країни / Фото з відкритих джерел

      Президент США Дональд Трамп заявляє, що терористичну організацію "Ісламська держава" на території Сирії майже ліквідовано. Натомість із її "залишками" впораються інші країни.

      Про це американський лідер написав на своїй сторінці у Twitter.

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      Дональд Трамп зазначає, що до часів його президентства ситуація із бойовиками "ІДІЛ" була набагато гіршою.

      Що стосується Сирії, то ми спочатку йшли туди на три місяці, і це було сім років тому – ми так і не пішли геть. Коли я став президентом, ситуація з "ІДІЛ" була "дика". Зараз "Ісламська держава" майже знищена, тому інші країни регіону, включаючи Туреччину, мають з легкістю впоратися із залишками. Ми повертаємося додому,
      – написав Трамп.

      Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію з боку світової спільноти. Зокрема, лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт його розкритикував – дипломат вважає, що це зробить європейців більш вразливими.

      Теги: Новини політики Ісламська держава Війна у Сирії Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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