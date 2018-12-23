Трамп підтвердив відставку свого спецпредставника по боротьбі з Ісламською державою

Президент США Дональд Трамп в суботу ввечері підтвердив, що його спецпредставник з питань взаємодії з іншими країнами в боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" Бретт Макгурк подав у відставку, а також повідомив, що той повинен був покинути свій пост у лютому 2019 року.

Про це глава США повідомив у своєму Twitter.

Читайте також: Трамп розповів, що буде із залишками "Ісламської держави" у Сирії

Бретт Макгурк, якого я особисто не знаю, був призначений президентом Бараком Обамою у 2015 році. Він повинен був покинути свій пост у лютому, але подав у відставку завчасно. Позер? Брехливі ЗМІ роблять гучну новину з нічого!

– написав Дональд Трамп.

Макгурк подав у відставку минулої п'ятниці в знак протесту проти рішення Трампа вивести американські війська з Сирії. Спецпредставник президента в офіційному виступі говорив про безвідповідальність думки про остаточний розгром "Ісламської держави" і про відсутність підстав для виведення американських військ з Сирії.

Бретт Макгурк, призначений ще при 44-м президенті Бараку Обамі, планував залишити свій пост в середині лютого 2019 року. Тепер він покине адміністрацію президента США 31 грудня. Тимчасово виконуючим обов'язки спецпредставника президента США з питань взаємодії з іншими країнами у боротьбі з "Ісламською державою" стане його заступник, генерал-лейтенант у відставці Террі Волфф.

Brett McGurk, who I do not know, was appointed by President Obama in 2015. Was supposed to leave in February but he just resigned prior to leaving. Grandstander? The Fake News is making such a big deal about this nothing event! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 грудня 2018 р.

Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію з боку світової спільноти. Зокрема, лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт його розкритикував – дипломат вважає, що це зробить європейців більш вразливими.