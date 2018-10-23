Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным
Во вторник, 23 октября, президент США Дональд Трамп подтвердил, что, вероятно, проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в ноябре в Париже.
Об этом сообщает телеканал CNBC.
"Я думаю, что, вероятно, мы встретимся", – сказал Трамп, говоря о своей планируемой поездке в Париж, где 11 ноября отметят 100-летие окончания Первой Мировой войны.
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"Встреча еще не организована. Вероятно, это будет сделано", – добавил президент США.
Напомним, ранее о том, что Трамп с Путиным могут встретиться 11 ноябре в Париже заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Источник: 24 Канал
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