Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным

Во вторник, 23 октября, президент США Дональд Трамп подтвердил, что, вероятно, проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в ноябре в Париже.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

"Я думаю, что, вероятно, мы встретимся", – сказал Трамп, говоря о своей планируемой поездке в Париж, где 11 ноября отметят 100-летие окончания Первой Мировой войны.

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"Встреча еще не организована. Вероятно, это будет сделано", – добавил президент США.

Напомним, ранее о том, что Трамп с Путиным могут встретиться 11 ноябре в Париже заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.