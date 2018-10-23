Трамп підтвердив можливість зустрічі з Путіним

У вівторок, 23 жовтня, президент США Дональд Трамп підтвердив, що, ймовірно, проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у листопаді в Парижі.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

"Я думаю, що, ймовірно, ми зустрінемося", – сказав Трамп, говорячи про свою плановану поїздку в Париж, де 11 листопада відзначать 100-річчя закінчення Першої Світової війни.

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"Зустріч ще не організована. Ймовірно, це буде зроблено", – додав президент США.

Нагадаємо, раніше про те, що Трамп із Путіним можуть зустрітися 11 листопаді у Парижі заявив помічник російського президента Юрій Ушаков.