На зустрічі з Болтоном Путін дозволив собі поглузувати із герба США

23 жовтня у Москві радник Трампа Джон Болтон провів півторагодинну зустрч із президентом РФ Володимиром Путіним. Під час перемовин очільник Кремля дозволив собі не надто приємний жарт в бік американської зовнішньої політики.

Про інцидент інформують росЗМІ.

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Так, президент Росії припустив, що начебто "войовничі дії США" пояснюються тим, що зображений на гербі країни птах просто склював всі плоди з оливкової галузки, яку він тримає в одній зі своїх лап.

Наскільки я пам'ятаю, на гербі Сполучених Штатів зображений орлан. З одного боку він тримає 13 стріл, а з іншого боку – оливкову гілку, як знак миролюбної політики, з 13 оливками. Питання: ваш орлан вже всі оливки склював, залишилися одні стріли?

– іронічно звернувся до Болтона Путін.

Як пишуть росЗМІ, своїм жартом Путін спробував натякнути на недружні по відношенню до Росії кроки США. До їхнього числа Путін відніс намір американської сторони вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Путін дозволив собі неприємний жарт в бік США: дивіться відео

Своєю чергою, Болтон парирував звинувачення Путіна.

Радник Трампа визнав, що оливкової гілки миру він з собою в Москву не привіз та додав, що ця гілка перебуває в правій лапі орлана на гербі США.



Герб США

Додамо, що на зустрічі політиків було досягнуто домовленість про зустріч між Путіним та Трампом у Парижі, яка має відбутися 11 листопада.

Нагадаємо, до цього Болтон уже встиг у Москві зустрітися із секретарем Ради Безпеки РФ Миколою Патрушевим, а потім провів закриті перемовини з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Всі ці зустрічі відбуваються на тлі заяви США про ймовірний вихід із епохальної угоди про ядерні озброєння з Росією.

Про який договір мовиться?Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.