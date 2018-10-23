На встрече с Болтоном Путин позволил себе посмеяться над гербом США

23 октября в Москве советник Трампа Джон Болтон провел полуторачасовую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время переговоров глава Кремля позволил себе не слишком приятную шутку в сторону американской внешней политики.

Об инциденте информируют росСМИ.

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Так, президент России предположил, что вроде бы "воинственные действия США" объясняются тем, что изображенная на гербе страны птица просто склевала все плоды оливковой ветки, которую она держит в одной из своих лап.

Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой – оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?

– иронично обратился к Болтону Путин.

Как пишут росСМИ, своей шуткой Путин попытался намекнуть на недружественные по отношению к России шаги США. К их числу Путин отнес намерение американской стороны выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Путин позволил себе неприятную шутку в сторону США: смотрите видео

В свою очередь, Болтон парировал обвинение Путина.

Советник Трампа признал, что оливковой ветви мира он с собой в Москву не привез и добавил, что эта ветка находится в правой лапе орлана на гербе США.



Герб США

Добавим, что на встрече политиков была достигнута договоренность о встрече между Путиным и Трампом в Париже, которая должна состояться 11 ноября.

Напомним, до этого Болтон уже успел в Москве встретиться с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, а затем провел закрытые переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Все эти встречи происходят на фоне заявления США о вероятном выходе из эпохального соглашения о ядерных вооружениях с Россией.

О каком договоре идет речь?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.