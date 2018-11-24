Трамп попросил Верховный суд запретить отдельным трансгендерам служить в армии

Администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд пересмотреть решения судов низшей инстанции о праве некоторых трансгендеров служить в армии.

Об этом сообщило издание USA Today.

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Отмечается, что ранее низшые судебные инстанции заблокировали соответствующую просьбу. В пятницу администрация Трампа попросила Верховный суд рассмотреть как минимум три дела по этому вопросу.

Легализация трансгендеров, стала возможной в армии США благодаря решению федеральных судов в Балтиморе, Вашингтоне, Сиэтле и Риверсайде. Они заблокировали указ Трампа, который запрещает этим представителям секс-меньшинств служить в армии. Набор трансгендеров на службу в армии начался 1 января 2018 года.