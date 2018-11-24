Трамп попросив Верховний суд заборонити окремим трансгендерам служити в армії

Адміністрація президента США Дональда Трампа попросила Верховний суд переглянути рішення судів нижчої інстанції щодо права деяких трансгендерів служити в армії.

Про це повідомило видання USA Today.

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Зазначається, що раніше нижчі судові інстанції заблокували відповідне прохання. У п'ятницю адміністрація Трампа попросила Верховний суд розглянути щонайменше три справи з цього питання.

Легалізація трансгендерів, стала можливою в армії США завдяки рішенням федеральних судів у Балтіморі, Вашингтоні, Сіетлі та Ріверсайді. Вони заблокували указ Трампа, який забороняє цим представникам секс-меншин служити у армії. Набір трансгендерів на службу у армії почався 1 січня 2018 року.