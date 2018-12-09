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      Трамп посоветовал, как остановить беспорядки в Париже

      62 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп заявил, что политический кризис во Франции можно урегулировать, если отказаться от Парижской климатического соглашения и вернуть людям деньги, которые выплачиваются в рамках соглашения по сокращению вредных выбросов.

      Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.

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      Очень огорчает то, что произошло днем и ночью в Париже. Может пора покончить с бессмысленным Парижским климатическим соглашением, за которое приходится платить слишком высокую цену, и вернуть деньги людям в виде низких налогов?
      – написал Трамп.

      Он также добавил, что США значительно опередили Францию в этом вопросе, в частности, именно США является "единственной крупной страной, где выбросы сократились в прошлом году".

      Ранее президент США Дональд Трамп признался в любви Франции, где "желтые жилеты" заявили, что хотят такого же главу государства, как он.

      Парижское соглашение не работает настолько хорошо для Парижа. Протесты и беспорядки по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег в основном третьим странам мира (которыми сомнительно управляют) для того, чтобы защитить окружающую среду. Они скандируют: "Мы хотим Трампа!". Люблю Францию,
      – написал Трамп.

       

      По данным полиции, в столице Франции во время беспорядков задержаны 737 человек. Кроме того, для обеспечения порядка по всей стране мобилизованы 89 тысяч силовиков, из которых около 8 тысяч в Париже.

      Напомним, в субботу, 8 декабря, в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Протестующие пытались пройти к президентскому дворцу. Впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры.

      "Желтые жилеты" начали возводить первые баррикады из мусорных баков, бетонных плит и даже дерева. Впоследствии правоохранители использовали против активистов слезоточивый газ и водомет в ответ на попытки свести баррикаду на авеню Морсо, что неподалеку от Елисейских полей.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      По данным полиции, в столице Франции во время беспорядков задержаны 737 человек. Кроме того, для обеспечения порядка по всей стране мобилизованы 89 тысяч силовиков, из которых около 8 тысяч в Париже.

      Напомним, в субботу, 8 декабря, в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Протестующие пытались пройти к президентскому дворцу. Впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры.

      "Желтые жилеты" начали возводить первые баррикады из мусорных баков, бетонных плит и даже дерева. Впоследствии правоохранители использовали против активистов слезоточивый газ и водомет в ответ на попытки свести баррикаду на авеню Морсо, что неподалеку от Елисейских полей.

      Теги: Протесты во Франции Дональд Трамп Новости политики
      Источник: 24 Канал
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