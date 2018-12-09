Трамп посоветовал, как остановить беспорядки в Париже

Президент США Дональд Трамп заявил, что политический кризис во Франции можно урегулировать, если отказаться от Парижской климатического соглашения и вернуть людям деньги, которые выплачиваются в рамках соглашения по сокращению вредных выбросов.

Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.

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Очень огорчает то, что произошло днем и ночью в Париже. Может пора покончить с бессмысленным Парижским климатическим соглашением, за которое приходится платить слишком высокую цену, и вернуть деньги людям в виде низких налогов?

– написал Трамп.

Он также добавил, что США значительно опередили Францию в этом вопросе, в частности, именно США является "единственной крупной страной, где выбросы сократились в прошлом году".

Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 грудня 2018 р.

Ранее президент США Дональд Трамп признался в любви Франции, где "желтые жилеты" заявили, что хотят такого же главу государства, как он.

Парижское соглашение не работает настолько хорошо для Парижа. Протесты и беспорядки по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег в основном третьим странам мира (которыми сомнительно управляют) для того, чтобы защитить окружающую среду. Они скандируют: "Мы хотим Трампа!". Люблю Францию,

– написал Трамп.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 грудня 2018 р.

По данным полиции, в столице Франции во время беспорядков задержаны 737 человек. Кроме того, для обеспечения порядка по всей стране мобилизованы 89 тысяч силовиков, из которых около 8 тысяч в Париже.

Напомним, в субботу, 8 декабря, в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Протестующие пытались пройти к президентскому дворцу. Впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры.



"Желтые жилеты" начали возводить первые баррикады из мусорных баков, бетонных плит и даже дерева. Впоследствии правоохранители использовали против активистов слезоточивый газ и водомет в ответ на попытки свести баррикаду на авеню Морсо, что неподалеку от Елисейских полей.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

По данным полиции, в столице Франции во время беспорядков задержаны 737 человек. Кроме того, для обеспечения порядка по всей стране мобилизованы 89 тысяч силовиков, из которых около 8 тысяч в Париже.

Напомним, в субботу, 8 декабря, в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Протестующие пытались пройти к президентскому дворцу. Впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры.



"Желтые жилеты" начали возводить первые баррикады из мусорных баков, бетонных плит и даже дерева. Впоследствии правоохранители использовали против активистов слезоточивый газ и водомет в ответ на попытки свести баррикаду на авеню Морсо, что неподалеку от Елисейских полей.