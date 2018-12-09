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      Трамп дав пораду, як зупинити заворушення у Парижі

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп заявив, що політичну кризу у Франції можна врегулювати, якщо відмовитися від Паризької кліматичної угоди і повернути людям гроші, які виплачуються в рамках угоди зі скорочення шкідливих викидів.

      Про це очільник Білого дому повідомив у своєму Twitter.

      Читайте також: Протести у Франції: як "жовті жилети" випробовують владу на міцність

      Дуже засмучує те, що сталося вдень і вночі у Парижі. Може настав час покінчити з безглуздою Паризькою кліматичною угодою, за яку доводиться платити занадто високу ціну, і повернути гроші людям у вигляді низьких податків?
      – написав Трамп.

      Він також додав, що США значно випередили Францію у цьому питанні, зокрема, саме США є "єдиною великою країною, де викиди скоротилися у минулому році".

      Раніше президент США Дональд Трамп зізнався в любові Франції, де "жовті жилети" заявили, що хочуть такого ж главу держави, як він.

      Паризька угода не працює настільки добре для Парижа. Протести та безлади по всій Франції. Люди не хочуть платити великі суми грошей здебільшого третім країнам світу (якими сумнівно керують) для того, щоби захистити довкілля. Вони скандують: "Ми хочемо Трампа!". Люблю Францію,
      – написав Трамп.

      Нагадаємо, у суботу, 8 грудня, у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Протестувальники намагалися пройти до президентського палацу. Вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери.

      "Жовті жилети" почали зводити перші барикади зі сміттєвих баків, бетонних плит та навіть дерева. Згодом, правоохоронці використали проти активістів сльозогінний газ та водомет у відповідь на спроби звести барикаду на авеню Морсо, що неподалік Єлисейських полів.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Протести у Франції
      Джерело: 24 Канал
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